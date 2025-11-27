Louis Ouellet reconduit à la préfecture de Lac-Saint-Jean-Est

Le maire de L’Ascension-de-Notre-Seigneur, Louis Ouellet, a été reconduit la préfecture de Lac-Saint-Jean-Est. Il a été réélu par ses pairs à l’unanimité hier, à l’occasion du premier conseil de la MRC depuis les élections municipales du 2 novembre dernier.

Louis Ouellet a été élu préfet en 2021. Il a ensuite été reconduit une première fois en 2023, puis une seconde en 2025 pour l’exercice d’un troisième mandat de deux ans.

Le préfet a adressé quelques mots aux treize autres maires et mairesses de Lac-Saint-Jean-Est au moment de sa réélection.

« Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’accordez. C’est un soutien absolument incroyable que d’encore obtenir l’assentiment de tout le monde pour demeurer dans mes fonctions. Ça m’encourage encore davantage à réaliser les aspirations que vous avez à titre de municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. »

Louis Ouellet est ensuite revenu sur quelques grands chantiers terminés au cours des quatre dernières années ou qui se poursuivent à l’heure actuelle.

« On a énormément de chantiers qui ont été mis en branle. On est en pleine réécriture du schéma d’aménagement, on a fait un plan régional des milieux humides et hydriques qu’on devrait appliquer dans un avenir rapproché. On a établi un plan climat avec des cibles précises que chacun d’entre vous s’est engagé à suivre. On a maintenant des politiques sociales et culturelles. Ensemble, on a aussi pris l’orientation de se doter de services de qualité pour mieux desservir nos populations. »

Encore plusieurs défis à l’horizon

Malgré les bons coups des dernières années, le préfet rappelle que plusieurs défis restent à relever dans la MRC.

« On n’a qu’à penser à la foresterie. On n’a qu’à penser à la réduction des seuils pour les travailleurs étrangers temporaires. On n’a qu’à penser à la vitalité de nos milieux ou encore à la difficulté pour nos municipalités de se doter de personnes qui ont les compétences nécessaires pour s'occuper de l’ensemble des dossiers que les gouvernements nous transmettent année après année sans envoyer les sommes nécessaires. »

« Mais, ensemble, a conclu le préfet, nous avons une force incroyable. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est, c’est le cœur du Lac-Saint-Jean. Donc, oui, on va prendre notre place et on n’arrêtera jamais de revendiquer ce que l’on souhaite. Mon objectif pour les deux prochaines restent le même : transmettre ce que vous avez comme besoins, comme priorités, et vous apporter des hypothèses pour que puissiez prendre les meilleures décisions possibles. »