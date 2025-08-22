Baignade interdite au Camping Mont Lac-Vert

En raison de la présence d’algues bleu-vert, la baignade ou toute autre activité nautique impliquant un contact direct avec l’eau est interdite jusqu’à nouvel ordre au Camping Mont Lac-Vert, à Hébertville.

La présence d’algues bleu-vert a été constatée sur le site de la plage du camping Mont Lac-Vert, indiquait cet après-midi la municipalité d’Hébertville dans une publication sur sa page Facebook. Par mesure de sécurité, la baignade est donc interdite jusqu’à nouvel ordre.

La situation, dit-on, « pourrait se régler en quelques jours, voire quelques heures, mais il est impossible d’en prévoir la durée. Les propriétaires du camping prendront les mesures nécessaires afin de rétablir la situation rapidement. »

Dans sa publication, la municipalité rappelle qu’en cas de contact avec l’eau, il est important d’immédiatement se rincer la peau. Il est également important de ne pas en ingérer ni laisser les animaux de compagnie en boire.

En cas de contact, l’eau contaminée peut causer des démangeaisons, des rougeurs ainsi qu’une infection aux yeux, aux oreilles ou aux plaies existantes.

Lorsqu’ingérée, l’eau contaminée peut causer une gastroentérite, dont les symptômes peuvent se traduire par des vomissements, la diarrhée ou des maux de ventre parfois accompagnés de fièvre.