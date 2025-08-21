De retour pour une 7e édition les 23 et 24 août prochains

C’est sous le thème « Semer pour mieux récolter » que se déroulera la 7e édition de la Grande fête des récoltes de Saint-Gédéon les 23 et 24 août prochains.

La population est à nouveau invitée à venir célébrer l’abondance de la production locale sous le chapiteau Rio Tinto, installé comme à l’habitude sur la rue de la Plage.

Cette année, la Grande fête des récoltes rassemblera plus d’une quarantaine d’exposants venus des quatre coins de la région pour faire découvrir leurs produits et leur savoir-faire. Les festivaliers auront l’occasion de découvrir et de déguster une grande variété de produits maraîchers, de petits fruits, de viandes, de miels, de trempettes ou encore de confitures.

Près d'une vingtaine d'artisans viendront compléter l'offre agroalimentaire avec leurs créations originales.

L'événement, gratuit et ouvert à tous, se veut « une véritable vitrine de l'agroalimentaire régional et des talents artisanaux locaux », rappelle Sabrina Harvey, directrice générale adjointe aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire à Saint-Gédéon.

« Saint-Gédéon regorge d'activités, d'événements et d'attraits qui témoignent de son dynamisme. C'est avec enthousiasme que nous vous invitons à prendre part à la Grande fête des récoltes. Je remercie sincèrement tous nos partenaires, commanditaires et exposants pour leur engagement et leur précieuse contribution à la réussite de cet événement », souligne pour sa part le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon.

La présidence d'honneur a été confiée à Annie Gaudreault, directrice générale de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, cette année.

Savourer en famille

La Grande fête des récoltes de Saint-Gédéon est également reconnue pour rejoindre les familles grâce à sa programmation d'activités.

En ce sens, le parc Saint-Antoine se transformera en un véritable terrain de jeux avec la Zone famille Nutrinor coopérative, un espace festif où petits et grands pourront s'amuser grâce aux jeux gonflables, aux animaux de la ferme, au maquillage, à un trampoline acrobatique, sans oublier la populaire machine à mousse.

Notons qu’un service de navette gratuit, offert en partenariat avec Groupe Autocar Jeannois, sera accessible à partir de l'édifice municipal pour faciliter les déplacements des festivaliers.