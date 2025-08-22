Le restaurant L’Entre Gens reprendra du service à Saint-Bruno!

Le restaurant L’Entre Gens de Saint-Bruno renaîtra bientôt de ses cendres alors que l’établissement vient d’être racheté par Josée Lavoie et son conjoint Stéphane Guénette.

Après 31 ans d’existence, L'Entre Gens s’était vu contrait de fermer ses portes à l’été 2022.

Les propriétaires de l’époque, Louise Larouche et Réal Gagnon, avaient alors pointé du doigt les difficultés liées au recrutement du personnel, notamment en cuisine. Ils avaient également souligné l’épuisement généré par la pandémie.

Qu’à cela ne tienne, le restaurant aura droit à un deuxième souffle sous l’impulsion de Josée Lavoie et de Stéphane Guénette. Dans une publication Facebook, le couple a d’ailleurs fait savoir qu’ils allaient collaborer avec les anciens propriétaires pour redémarrer l’établissement.

« Avec la collaboration des anciens propriétaires Louise Larouche et Réal Gagnon, nous allons procéder à la réouverture. La même formule et plusieurs recettes seront de retour, avec bien sûr quelques nouveautés et notre couleur! »

La date de réouverture n’a toutefois pas encore été définie pour le moment.