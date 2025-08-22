La Véloroute des Bleuets accueille le Rendez-vous des patrouilleurs à vélo cette fin de semaine

Dans le cadre du 25e anniversaire de la Véloroute des Bleuets, la Ville d’Alma et l’organisme organisateur accueillent dès aujourd’hui le Rendez-vous des patrouilleurs à vélo, un événement annuel qui souligne le rôle essentiel de ces bénévoles sur les réseaux cyclables québécois.

La patrouille à vélo est une initiative unique au monde. Les patrouilleurs, qu’ils soient étudiants ou bénévoles, remplissent plusieurs fonctions : agents touristiques, agents d’information, secouristes et mécaniciens. Leur présence contribue à la sécurité et à l’accompagnement des cyclistes sur l’ensemble des pistes cyclables.

Le Rendez-vous des patrouilleurs, qui se tiendra du 22 au 24 août, comprend des randonnées à vélo, des visites d’attraits touristiques ainsi que des dégustations de produits du terroir. Le départ de l’événement se fait à la Maison du vélo d’Alma, avec plusieurs arrêts prévus dans la région au cours du week-end.

Programme

Le samedi 22 août, les participants prendront le départ pour un parcours de 30 km en direction du Parc national de la Pointe-Taillon. Une collation sera offerte à la Fromagerie Médard avant le retour vers la Maison du vélo d’Alma. La soirée et le souper seront laissés libres aux participants.

Le dimanche 23 août, deux parcours sont proposés. Le premier, de 42 km, partira du Parc national de la Pointe-Taillon, secteur Camp-de-Touage — Les-Îles à Desbiens, pour un retour à la Grange Gourmande de Métabetchouan. Le second, de 22 km, débutera à la Microbrasserie du Lac Saint-Jean, ira jusqu’à Desbiens et reviendra à la Grange Gourmande. Les participants partageront un dîner à la Grange Gourmande, puis assisteront à un cocktail d’ouverture et à une soirée reconnaissance à l’Hôtel Universel d’Alma.

Le dernier parcours, prévu le dimanche 24 août, fera 23 km autour du Lac Vert, avec départ et retour à la Bercée Microbrasserie & Restaurant.

Cet événement met en lumière l’engagement des patrouilleurs tout en offrant aux participants et aux visiteurs l’occasion de découvrir les paysages, la culture et la gastronomie de la région.