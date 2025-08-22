Un succès retentissant pour Un Cabaret sans lendemain

Le spectacle de cirque de la Fondation 33,Un Cabaret sans lendemain, ne cesse d’époustoufler son public. Un concert d’applaudissements et de clameurs se fait entendre soir après soir à la Pointe des Pères à Dolbeau-Mistassini, et le chapiteau peine à accueillir tous les intéressés. Quatre supplémentaires ont été ajoutées afin de permettre au plus grand nombre de gens possible d’assister à l’événement.

La Fondation 33 est établie dans la MRC de Maria-Chapdelaine pour sa toute dernière production, et reçoit des gens de partout dans la région. Plusieurs visiteurs prennent la route de Saguenay vers le haut du Lac afin d’assister aux performances des artistes de calibre international.

Près de 3 000 billets ont été vendus jusqu’à maintenant, et il arrive régulièrement qu’une seule séance ne soit pas en mesure de rassasier la faim de ses spectateurs, explique le producteur et metteur en scène Maxime Girard.

« C’est hallucinant le nombre de personnes qui sont déjà venues deux ou trois fois en disant : “Je vais revenir avec ma famille, avec mes amis”, me dit-on. C’est très encourageant. »

Sous un rythme effréné, M. Girard se consacre à la mise en œuvre du Cabaret sans lendemain depuis plusieurs mois déjà. L’accueil que le spectacle reçoit représente pour lui toutes les raisons pour lesquelles autant d’efforts ont été déployés dans ce projet.

« J’ai besoin de 40 heures de soins par semaine à cause de ma condition et je travaille près de 120 heures par-dessus. Ça prend énormément de temps et d’énergie, mais on voit que les gens répondent présents. La salle est pleine presque chaque soir. Ça ne m’était jamais arrivé avant. Le projet mérite le succès qu’il rencontre », confie-t-il.

Le Cabaret sans lendemain amène le spectateur dans une atmosphère intime, où se mêlent acrobatie, plaisir et nostalgie. Un chemin haut en couleur sur la route du retour en enfance, guidé par son maître de cérémonie et ses souvenirs de cirque improvisés avec ses amis, dans son pays natal d’Israël. La soirée prend place au centre du chapiteau, mais également à travers le public, dans les estrades, rendant le tout plus vivant.

« Je crois que les gens aiment cette proximité avec les artistes. Ce n’est également pas comme un cabaret typique où les spectacles se suivent sans avoir de lien. Ça se veut comme une soirée où on se permet de tout faire et de profiter de la vie sans se soucier de ce qui viendra », ajoute Maxime Girard.

Des numéros les plus inusités les uns que les autres ont lieu au courant du récit. Parfois comique, parfois touchant, chacun d’entre eux présente les aléas de la vie au moyen d’une force physique capable d’une improbable douceur.

Un Cabaret sans lendemain devait être pour Maxime Girard son dernier spectacle d’été. Cependant, le succès de l’œuvre et l’expérience que tout cela lui apporte le forcent à réfléchir à une future production.

Les créations de la Fondation 33 ont pour objectif de redonner leurs profits aux victimes d’un traumatisme de la moelle épinière dans le besoin afin d’améliorer leur qualité de vie. Jusqu’à maintenant, plus de 75 000 $ ont pu être redistribués à une trentaine de personnes partout à travers le Québec.