Un ajout significatif au Musée Louis-Hémon

La nostalgie s’empare des visiteurs du Musée Louis-Hémon à Péribonka grâce à l’exposition de la célèbre bande dessinée belge Bob Morane, présentée jusqu’au 31 décembre.

L’exposition propose une immersion dans l’univers créé par Henri Vernes et retrace l’histoire des éditions Marabout, arrivées au Québec en 1951, et qui ont marqué la scène littéraire provinciale avec leurs livres de poche accessibles et abordables.

Les aventures de Bob Morane se déroulent sur un total de 200 romans, dont 40 millions d’exemplaires ont été vendus au fil des ans, et feuilletés par toute une génération.

La guide-interprète du Musée Louis-Hémon, Maxime Savard, s’étonne de l’engouement que suscite cette exposition.

« J’ai appris que c’était beaucoup plus répandu que ce que je pensais, et j’ai découvert que de nombreux membres de ma famille en lisaient également à l’époque. Au musée, on peut voir la nostalgie des visiteurs et même ceux qui croyaient ne pas connaître cet univers finissent par se rendre compte qu’ils en connaissaient plusieurs éléments grâce à d’autres collections de cette maison d’édition », explique-t-elle.

Bon nombre de visiteurs se réjouissent de l’exposition et partagent avec enthousiasme leurs anecdotes autour de ce héros devenu mythique. « Ce qui revient le plus souvent, c’est à quel point ils en ont lu beaucoup et la collection qu’ils possèdent chez eux », poursuit Maxime en riant.

La directrice générale du Musée Louis-Hémon, Michelle Tremblay, se dit satisfaite de l’achalandage jusqu’à présent et estime que l’exposition reflète la vision que le musée souhaite promouvoir.

Les bandes dessinées et les romans de Bob Morane ont su se transmettre de génération en génération, et Mme Tremblay croit que cette transmission est toujours possible.

« C’était l’un des points positifs que nous avions notés lors du choix de cette exposition: le partage. Notre collègue, par exemple, avait reçu une caisse pleine de Bob Morane de son oncle quand il était petit. Pour ma part, mon père en lisait, mon frère aussi, et lorsqu’il est venu avec son fils, il a pu lui faire découvrir tout cela. Je pense qu’il y a un véritable aspect de transmission et que cela peut donner le goût aux jeunes de lire ces aventures », ajoute-t-elle.

Un ancien passionné de B.D. Bob Morane a également fait don de sa collection lors de sa visite à l’exposition de Péribonka.