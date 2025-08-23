La Fondation Alexis-le-Trotteur remet 21 000 $ en bourses à 32 récipiendaires 

La Fondation Alexis-le-Trotteur d’Alma a procédé, le 8 juillet dernier à La Cage d’Alma, à la remise annuelle de ses bourses dans les volets sport et culture. Cette année, 27 athlètes et 5 artistes se sont partagé un montant total de 21 000 $.

Dans la catégorie Sports, un total de 12 500 $ a été attribué à 27 athlètes œuvrant dans diverses disciplines, allant du patinage de vitesse au judo, en passant par la natation, l’athlétisme, le volleyball, l’équitation et l’ultimate frisbee. Parmi les plus importantes bourses remises, Samuel Bouchard (patinage de vitesse) a reçu 1 000 $, tandis que Léo Bédard (athlétisme) et Nathan Boily (judo) ont obtenu 800 $ chacun. Allison Gobeil (para-natation) s’est distinguée avec une bourse de 900 $, et Édouard Morin (judo) avec 700 $.

Les autres montants remis variaient de 200 $ à 600 $, récompensant les efforts et les performances d’athlètes de tous âges et niveaux.

Culture

Dans le volet Culture, cinq artistes se sont partagé un total de 8 500 $. Éléonore Dessureault (chanson variété) a reçu 3 000 $ pour la finalisation de son premier album. Édouard Rochefort (chanson variété) a obtenu 2 500 $ pour l’enregistrement, le mixage et le mastering de six compositions originales avec son groupe Phéromones. Lily-Rose Gagné (danse) s’est vu attribuer 2 000 $ afin de représenter le Canada lors de la compétition internationale TDCI, qui se tenait le 3 août en Angleterre.

Simon Émond (arts visuels) a reçu 500 $ pour l’animation d’un atelier de médiation artistique dans le cadre d’une résidence au centre d’art Langage Plus. Enfin, Manuelle Nicole (théâtre) a obtenu 1 000 $ pour soutenir ses études au programme Arts, lettres et communications, profil théâtre, au Cégep de Limoilou.

La Fondation Alexis-le-Trotteur souligne, année après année, l’importance de soutenir la relève sportive et artistique de la région en reconnaissant le talent, la persévérance et l’engagement de ses boursiers.