Nouvelles classes de maternelle 4 ans à l’école Saint-Pierre

Ce sont des conditions d’apprentissage des plus modernes qui ont été mises en place dans les trois nouvelles classes de maternelle 4 ans de l’école Saint-Pierre d’Alma, lesquelles ont officiellement été inaugurées ce lundi.

Les classes ont été aménagées à même la nouvelle annexe de l’école primaire, dont la construction a nécessité un investissement de 4,3 M$.

Les trois classes, dont une est réservée aux 4 ans et les autres aux 4-5 ans, accueillent pour le moment 28 élèves au total. Leur capacité maximale est toutefois de 17 élèves par classe, si bien qu’il sera possible d’y accueillir plus d’enfants au cours des prochaines années.

Selon la directrice de l’école Saint-Pierre, Nathalie Lebel, l’ajout des classes « répondait à un besoin du milieu qui grandissait d’année en année ».

« Les classes nous permettent de garder notre clientèle dans notre bassin et permettent aux élèves d’avoir accès à des milieux d’apprentissage sains, accueillants et qui leur sont adaptés. Ce sont des milieux où ils peuvent se préparer au monde scolaire, apprendre à socialiser, développer leur autonomie ainsi que leur capacité motrice et leur estime de soi. »

Une différence dans l’apprentissage

L’école Saint-Pierre a accueilli ses premiers élèves de maternelle 4 ans l’an dernier. Selon l’enseignante au préscolaire Audrey Larouche, la différence entre les élèves qui passent par la maternelle 4 ans et ceux qui y arrivent à l’âge de 5 ans est palpable, particulièrement sur le plan de la socialisation.

« On peut voir que les élèves qui sont allés à la maternelle 4 ans, ils sont vraiment prêts à intégrer la maternelle 5 ans et sont même enthousiastes à l’idée d’y aller. Ils sont déjà très socialisés et ont tendance à être moins gênés avec les gens. »

Audrey Larouche réitère ainsi la pertinence des maternelles 4 ans dans le développement des enfants. Elle ajoute que les nouveaux locaux, du fait de leur conception et de leurs équipements modernes, facilitent et améliorent les conditions d’enseignement préscolaire de l’école.

Élèves à besoins particuliers

Par ailleurs, l’école Saint-Pierre mène actuellement un projet pilote visant à améliorer la prestation des services destinés aux enfants à besoins particuliers.

L’an dernier, six enfants venant de différents secteurs de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont fait escale à l’école Saint-Pierre afin d’y recevoir un encadrement plus adapté à leurs besoins, après quoi ils ont pu réintégrer le parcours régulier dans leur école et secteur respectifs.

« Ce sont des élèves qui, dans leur milieu, n’auraient peut-être pas eu accès à l’ensemble des services dont ils ont besoin. », explique Nathalie Lebel.

Parmi les services offerts, les enfants peuvent notamment profiter de la supervision d’une éducatrice spécialisée.