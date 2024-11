Une artiste collabore avec les jeunes pour relooker l’établissement

La Maison des jeunes d’Alma inaugurait aujourd’hui son nouveau revêtement extérieur, imaginé et conçu par l’artiste saguenéenne Natalie Birecki en collaboration avec 22 jeunes.

La nouvelle enveloppe extérieure du bâtiment est notamment constituée de huit grands panneaux de vinyle présentant différentes œuvres. La technique employée par l’artiste dans le cadre de leur réalisation se trouve à mi-chemin entre le numérique et les méthodes conventionnelles.

Tandis que la conception des illustrations a été effectuée sur ordinateur, leur matérialisation s’est faite à l’aide d’une technique d’impression plus traditionnelle, explique Natalie Birecki, précisant que le point de départ a été la création de maquettes à partir de blocs Lego.

L’essentiel du travail nécessaire à la réalisation des panneaux a été effectué à L'Unité médialab d'Alma. Le projet a nécessité un investissement de 125 000 $ de la ville d’Alma.

Par les jeunes, pour les jeunes

Vingt-deux jeunes ont été appelés à participer au processus créatif dont sont issues les illustrations.

« J’ai beaucoup discuté avec les jeunes pour comprendre ce que ça représentait pour eux, la Maison des jeunes. Entre autres, ils m’ont beaucoup parlé du sentiment d’appartenance à un lieu ainsi que du territoire qui entoure la Maison des jeunes. Nous avons ensuite ciblé différentes thématiques ensemble, puis nous avons choisi les œuvres que nous allions garder. »

Certains des jeunes qui ont participé à la démarche étaient présents lors de l’inauguration. Ils ont commenté leur expérience.

« J’ai vraiment aimé travailler à l’extérieur. En plus, on était en gang, alors on a tous pu s’aider à créer de belles illustrations sur la bâtisse. Il y avait une ambiance chaleureuse, c’était très amusant comme projet! », affirme Olivier.

Son amie Sarah-Maude renchérit, ajoutant que le projet lui a permis « d’explorer son imagination ». Pour sa part, Sarah-Maude confie avoir été « vraiment impressionnée d’avoir pu refaire la façade de la Maison des jeunes avec des Lego! »

Un établissement nécessaire et en santé

La directrice de la Maison des jeunes, Mélanie Desbiens, soutient par ailleurs que son établissement est particulièrement dynamique par rapport à d’autres maisons de jeunes ailleurs au Québec.

« On a une vingtaine de jeunes chaque soir. Mais pour arriver à ça, il faut que notre équipe de jour travaille très fort pour, par exemple, décrocher des subventions, concerter d’autres organismes, pour faire de la promotion dans les écoles, pour crinquer les jeunes à venir. C’est très important parce que chaque année, on perd des jeunes étant donné qu’ils atteignent la majorité, donc c’est à nous d’aller chercher une relève. »

Selon Mélanie Desbiens, qui cumule 21 ans à la tête de l’organisme, la Maison des jeunes d’Alma ne cesse de réitérer son importance dans le milieu.

« Surtout durant la pandémie, j’ai été surprise de voir à quel point la Maison des jeunes pouvait être un refuge pour certains jeunes. Malheureusement, il y a des jeunes qui ne sont pas bien chez eux, qui attendent devant la porte en attendant qu’on ouvre. C’est pour ça que je fais encore mon travail avec amour, je sais que ça sert à quelque chose. »