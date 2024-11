Un rêve devenu réalité à Saint-Gédéon

C’est ce soir que Saint-Gédéon inaugurait sa salle multifonctionnelle La Grandmontoise. L’aboutissement de six ans de travail et une preuve supplémentaire qu’il est possible de donner une seconde vie aux églises.

En effet, La Grandmontoise résulte de la conversion de l’église de Saint-Antoine-de-Padoue en une salle multifonctionnelle, un chantier qui a nécessité près de 3 M$ en investissements. Mais la peine en aura valu la chandelle, estime le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon.

« Pour nous, dit-il, c’est un rêve collectif qui se réalise. C’est quelque chose qui manquait à Saint-Gédéon, une salle comme ça. »

Le maire rappelle qu’il s’était d’abord assuré, par le biais de consultations, d’avoir l’appui de la population ainsi que des marguilliers avant de lancer le projet.

« C’est un projet rassembleur et qui nous ressemble. Je suis persuadé que la salle va être très appréciée. »

Du même avis, le député de Lac-Saint-Jean, Éric Giard, ajoute que « La Grandmontoise est une salle conçue pour plusieurs usages et qu’elle va donner des services dont les citoyens de Saint-Gédéon avaient besoin ».

De fait, La Grandmontoise a été aménagée de sorte à pouvoir à accueillir des spectacles en tous genres, des évènements corporatifs ou promotionnels, des réunions de famille, etc. On y retrouve d’ailleurs plusieurs équipements audiovisuels de calibre professionnel.

Un bâtiment annexe communiquant avec la salle principale a aussi été construit. Il abrite les différentes commodités nécessaires à la tenue d’évènements, soit des toilettes, un vestiaire, une cuisine, un bar ainsi que des espaces de rangement.

Campagne de financement

Le montage financier pour la conversion de l’église reposait en partie sur une campagne d’autofinancement. Actuellement, 230 000 $ ont été amassés auprès des entreprises et des particulières sur un objectif total de 250 000 $, preuve que le projet a été endossé par la communauté, estime le maire.

« On pense atteindre 250 000 $ d’ici la fin de l’année. C’est vraiment plaisant de voir que les gens se sont autant investis dans le projet. »

Bière

Saint-Gédéon a aussi misé sur le lancement de la bière La Grandmontoise, une blonde légère brassée spécialement par la Microbrasserie du Lac-St-Jean dans le but de financer les activités de la salle multifonctionnelle.

Une redevance sera versée pour les activités de la salle par la microbrasserie du Lac-St-Jean à chaque bière vendue. La Grandmontoise est en vente, ou le sera bientôt, dans la plupart des commerces de Saint-Gédéon.