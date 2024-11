Les résidents du Domaine Renaud réclament l'asphaltage de leur chemin

Une soixantaine de résidents du Domaine Renaud sont venus, à l’occasion du conseil de ville d'Alma du 18 novembre, déposer une pétition cumulant quelque 400 signatures pour demander l’asphaltage de leur chemin.

C’était la troisième fois depuis 2018 que les citoyens du Domaine Renaud approchaient la Ville pour que celle-ci procède au pavage de « leur seul chemin d’accès », a insisté Caroline Deschênes, porte-parole de la mobilisation citoyenne lorsqu’elle a pris le micro de la salle du conseil. « C’est aussi l’une des dernières voies bordant le lac Saint-Jean à ne pas être asphaltée », a-t-elle renchéri.

La portion du chemin du Domaine Renaud qui est encore recouverte de gravelle totalise 2,7 km, ce qui cause plusieurs désagréments à ses utilisateurs.

« Nos véhicules usent prématurément et les coûts d’entretien des routes non asphaltées se multiplient, épuisant à la fois les citoyens et la municipalité. »

Caroline Deschênes insiste également sur la beauté du secteur pour justifier la demande d’asphaltage des citoyens.

« C’est un lieu qui a un potentiel de développement immense en raison de sa beauté. La demande pour s’y établir ne cesse de croître, ce qui est un signe indéniable de l’attrait des gens pour le secteur. Plusieurs terrains potentiels autour du Domaine n’attendent que les infrastructures adéquates pour se développer et ainsi accueillir de nouvelles familles qui contribueront à la vitalité d’Alma. Cette croissance est une opportunité financière non négligeable pour la municipalité », estime la citoyenne.

Alma doit analyser le dossier

Les citoyens ont demandé que leur chemin soit asphalté en 2018 et en 2023, mais « ce n’était pas dans les priorités de la Ville », affirme la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

N’en demeure pas moins que leur troisième demande sera étudiée « de fond en comble », a assuré la mairesse aux citoyens qui étaient présents dans la salle.

« Nous allons faire une analyse complète et en profondeur de la demande pour regarder les différentes options qui s’offrent à nous. Je pense que ça mérite qu’on s’y attarde étant donné que ce n’est pas la première fois que vous faites cette demande. »

Sylvie Beaumont a laissé entendre que les résidents du Domaine Renaud seront informés de la décision de la Ville au début de 2025. La possibilité de financer les travaux par une taxe de secteur a été évoquée par un citoyen lors de la séance du conseil, ce à quoi la mairesse a répondu que « ça allait faire partie des éléments qui seront analysés ».

Rappelons qu’une pétition n’a aucun pouvoir juridique: elle sert seulement à signifier aux élus l’existence et la force d’une idée au sein de la population.