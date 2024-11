Ville d’Alma conserve ses 5 Fleurons

La Ville d’Alma conserve la distinction des 5 Fleurons du Québec pour une troisième fois d’affilée.

La municipalité en a fait l’annonce cette semaine par voie de communiqué. Parmi les 313 participant au programme Municipalités Fleurons du Québec, seules 19 ont obtenu cinq fleurons lors de la dernière évaluation. Alma fait partie du lot aux côtés de villes comme Magog et Mont-Tremblant. Girardville est la seule autre municipalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean à avoir obtenu cinq fleurons.

Rappelons que Les Fleurons du Québec est programme dont le but est de reconnaître les efforts d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises. La cote de classification horticole des fleurons, qui va d'un à cinq fleurons, est valable pour trois ans.

« Conserver nos 5 Fleurons reflète un véritable effort collectif. Je remercie chaleureusement nos citoyens pour leurs aménagements soignés, nos entreprises et institutions pour leurs initiatives inspirantes, le comité d’embellissement et nos équipes municipales pour leur travail exceptionnel. Ce succès est une fierté commune et une invitation à poursuivre nos efforts », a déclaré Sylvie Beaumont, mairesse d’Alma.

Un effort collectif récompensé

Le programme des Fleurons du Québec évalue les municipalités sur la qualité de leurs aménagements paysagers, sur la gestion de leurs espaces verts ainsi que sur leur sur pratiques en termes de développement durable.

À Alma, plusieurs réalisations ont été particulièrement saluées par les classificateurs, indique Claudia Madore, conseillère en communication pour la Ville d’Alma.

Les juges ont notamment apprécié les entrées de la ville, « reconnues pour leur impact visuel saisissant grâce à des massifs floraux », ou encore les quartiers résidentiels, « où de nombreux citoyens contribuent à l’embellissement de leur environnement avec des aménagements paysagers soignés, des jardins fleuris et une attention particulière portée à leurs façades et terrains ».

Les principaux parcs, comme le parc Falaise et le parc Sainte-Anne, ont pour leur part obtenu des notes parfaites.

Ont également été soulignées les initiatives d’embellissement des institutions locales, incluant la Sûreté du Québec, le palais de justice, la Maison des aînés et les écoles. Il en va de même pour l’implication des commerces et industries.

Pour l'été 2025, le budget d’Alma pour l’acquisition de plants de fleurs s’élève à un peu plus de 100 000 $.

Des avantages concrets pour Alma

Claudia Madore rappelle que pour Alma, le fait de conserver son statut de municipalité aux 5 Fleurons n’est pas seulement symbolique: cela fournit des avantages significatifs à la municipalité.

Sur le plan économique, on remarque généralement que les 5 Fleurons contribuent à l’attractivité des entreprises, au développement de l’industrie horticole ainsi qu’à la valorisation des commerces locaux.

Au chapitre environnemental, le verdissement urbain se répercute positivement sur la qualité de vie des citoyens en même qu’il contribue à la lutte contre les îlots de chaleur.

Enfin, l’embellissement général de la ville a souvent pour effet d’y attirer davantage de visiteurs, ce qui génère des retombées économiques supérieures pour l’industrie touristique régionale.