« Il y a plus de monde dans la misère » - Réjean Couture, président de la Marmite

Quatre mille, c’est le nombre de repas de plus que la Marmite Fumante d’Alma a servis cette année par rapport à l’an dernier. Preuve que l’insécurité alimentaire s’est accentuée dans la municipalité et ses environs.

Au total, ce sont quelque 24 000 repas qui ont été servis en 2024 par l’organisme d’aide alimentaire, indique son président, Réjean Couture. Ce sont plutôt 20 000 repas qui avaient été distribués en 2023. La différence est encore plus frappante lorsqu’on compare ces chiffres à ceux de 2020, où 4 000 avaient été servis.

« C’est une bonne augmentation. La clientèle continue de s’accroître tant dans la salle à manger que du côté des repas pour emporter », constate Réjean Couture

Personne n’est à l’abri

On en comprend qu’au lieu de s’améliorer, l’insécurité alimentaire s’est aggravée à Alma et touche maintenant plus de gens. D’ailleurs, il est presque devenu cliché de le dire, mais la clientèle de la Marmite Fumante, comme celle de la plupart des banques alimentaires, tend à se diversifier en plus de s’agrandir.

Surtout à partir de 2019, Réjean Couture a commencé à remarquer une évolution du profil type des personnes fréquentant son organisme.

« Avant, notre clientèle, elle était surtout composée de personnes vivant de l’aide sociale. Maintenant, avec l’augmentation des prix à l’épicerie et du coût des loyers, on voit beaucoup qui travaillent, mais qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a plus de monde dans la misère à mesure que la classe moyenne s’appauvrit. »

Plus de personnes en situation d’itinérance

La présence accrue de personnes en situation d’itinérance fait également partie des changements survenus au sein de la clientèle de la Marmite Fumante.

« On en voit plus d’une année à l’autre », affirme Réjean Couture. Mais il précise que pour autant, il n’a « jamais vu une seule vitre cassée en 16 ans de bénévolat à la Marmite Fumante. Il y a un respect qui s’est installé. »

Le budget annuel de la Marmite Fumante est passé de 120 000 $ à 150 000 $ de 2023 à 2024.

Déménagement remis en question

Par ailleurs, il avait été question que la Marmite Fumante déménage dans l’immeuble des Habitations Coderr sur le boulevard des Cascades. Le Groupe Coderr avait aussi proposé à l’organisme de financer les équipements de sa nouvelle cuisine, ce qui représente une dépense pouvant aller jusqu’à 800 000 $ selon Réjean Couture.

Le projet a toutefois été remis en question dans les dernières semaines. C’est qu’avec le dépassement de coûts de 500 000 $ lié aux travaux d’excavation et de remblaiement plus importants que prévu du terrain des Habitations Coderr, la coopérative n’a plus le budget nécessaire pour financer l’achat des équipements de la cuisine.

« Alors, il nous manque un montant d’argent substantiel pour des équipements neufs. On travaille avec Coderr, la Ville et la fabrique Saint-Joseph pour essayer d’attacher ça. Si on ne réussit pas à acheter les équipements, on va rester dans le presbytère », conclut Réjean Couture.