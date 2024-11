Le service disponible à compter du 29 novembre

C’est demain le 29 novembre qu’Opération Nez rouge Alma démarrera sa période d’activité.

« Les préparatifs vont bien: on a fini de monter notre centrale hier soir et tout est pas mal réglé avec nos commanditaires », indique Audrey Mancheron, coordonnatrice d’Opération Nez Rouge Alma.

Le service sera accessible les 29 et 30 novembre ainsi que les 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre, de 20 h à 3 h, dans les 14 municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est de même qu’à Larouche.

Il est possible d’effectuer des transferts de Saint-Ambroise à Saguenay, de Larouche à Saguenay ainsi que de Desbiens à Roberval.

Appel aux bénévoles

Jusqu’à maintenant, 80 bénévoles se sont inscrits comme raccompagnateurs. Un nombre encourageant, mais que l’on espère voir augmenter.

C’est que selon Audrey Mancheron, environ 45 bénévoles divisés en équipes de trois sont nécessaires pour desservir adéquatement les usagers lors des soirées les plus achalandées. Or, afin d’être en mesure de déployer autant de raccompagnateurs en même temps, il faut pouvoir compter sur un bassin total d’environ 160 à 240 bénévoles.

Il est possible de s’inscrire comme bénévole au www.operationnezrouge.com ou par formulaire en se rendant au Tim Hortons des Galeries Lac-St-Jean ou au Familiprix d’Isle-Maligne. Il faut posséder un permis de conduire valide et être âgé de minimalement 18 ans pour être raccompagnateur ou escorte avec sa propre voiture, et avoir au moins 21 ans pour utiliser celles de Nez rouge.

Audrey Mancheron précise par ailleurs que Nez rouge Alma est une des rares centrales d’Opération Nez rouge au Québec à se voir prêter autant de véhicules par ses partenaires. La centrale d’Alma dispose en l’occurrence d’une quinzaine d’autos prêtées par des concessionnaires du secteur.

Contribuer à la Croix-Pourpre des Élans d'Alma

Rappelons que si le service d’Opération Nez rouge est gratuit, il est toutefois possible de faire une contribution volontaire.

Cette année encore, tout l’argent amassé sera versé à la Croix-Pourpre des Élans d'Alma, un organisme qui finance des équipes de sports amateurs et qui vient en aide aux enfants de 0 à 19 ans ayant des besoins particuliers.