Réfrigération Nordic à l'assaut du marché manufacturier

Réfrigération Nordic procède actuellement à l’agrandissement de ses installations dans le parc industriel sud d’Alma. Un investissement de 1,8 M$ qui permettra notamment à l’entreprise de développer son volet manufacturier.

Réfrigération Nordic se divise en trois branches, soit la climatisation, la réfrigération ainsi que la ventilation. Afin de subvenir à ses propres besoins, l’entreprise possède également un atelier de ferblanterie où elle fabrique ponctuellement différentes pièces de conduits de ventilation.

Le projet d’agrandissement se traduira, entre autres, par la construction d’une usine de fabrication de pièces à partir de métal en feuille, usine grâce à laquelle Réfrigération Nordic pourra s’adonner à une production de pièces de conduits de ventilation à plus grande échelle.

« On veut commencer à usiner des pièces que d’autres entreprises pourront acheter. On va avoir une chaîne de production qui va nous permettre de fabriquer des pièces génériques, mais aussi sur mesure. En gros, on veut s’ouvrir à un autre marché », explique Stéphane Fortin, actionnaire de Réfrigération Nordic avec Marc Bernier, Dominic Girard et Steeve Tremblay.

L’agrandissement des installations concerne aussi les bureaux administratifs, dont la superficie aura été multipliée par deux au terme des travaux.

Besoin de plus de fournisseurs locaux

Selon Stéphane Fortin, les entreprises québécoises œuvrant dans la ventilation auraient besoin d’un plus grand nombre de fournisseurs locaux alors qu’elles peinent à obtenir les pièces dont elles besoin dans un délai raisonnable.

De plus, dit-il, avec l’augmentation des coûts liés au transport, il devient de plus en plus avantageux pour les entreprises de faire affaire avec des fournisseurs moins éloignés géographiquement.

Croissance

Notons que Réfrigération a vu son chiffre d’affaires annuel quadrupler au cours des dix dernières années. Selon Stéphane Fortin, l’augmentation de la demande s’explique notamment par l’amélioration des méthodes de gestion de l’entreprise ainsi qu’un par un gain de notoriété auprès de la clientèle.

« Je pense que la qualité de notre service a joué un rôle important dans notre croissance », laisse-t-il entendre.

Réfrigération Nordic compte actuellement 70 employés.