Un club Rotaract voit le jour au Collège d'Alma

Des étudiants du Collège d’Alma voulant s’impliquer bénévolement dans la collectivité et même à l’internationale sont passés de la parole aux actes en devenant membres du nouveau club Rotaract, fondé au cégep en septembre dernier.

Le nouvel organisme sans but lucratif est parrainé et conseillé par le club Rotary d’Alma.

Ses membres ont été recrutés par Édouard Rochefort, un étudiant en sciences de la nature qui avait été mandaté par le club Rotary pour rassembler des collégiens intéressés. Cela a pu se faire très rapidement, explique celui qui est maintenant président du club Rotaract du Collège d’Alma.

« Mon cousin savait que j’étais déjà très impliqué dans le collège, dit-il, et que j’avais des amis qui l’étaient aussi dans des comités ou des activités socioculturelles. Mais j’ai été surpris. Il fallait avoir un minimum de 15 membres pour fonder le club et on est 18 aujourd’hui. Des gars et des filles venant de six programmes différents, avec beaucoup d’énergie et de motivation. Les idées fusent à chacune de nos rencontres. »

Les membres du club se réunissent tous les mercredis matin. En échangeant des idées et en organisant des activités ou des collectes de fonds, ils ont l’occasion de développer leurs compétences professionnelles et leur leadership.

Un premier projet à Madagascar

Le premier projet qui leur tient à cœur et qu’ils ont choisi d’entreprendre vise à venir en aide à d’autres jeunes d’Antehiroka à Madagascar, un pays très pauvre situé sur une île au large de l’Afrique. Le club veut contribuer à garantir un environnement scolaire sain aux enfants défavorisés de ce village.

« On veut faire plus que construire des toilettes, souligne Édouard Rochefort. On veut lutter contre l’absentéisme lié aux menstruations chez les jeunes femmes. Elles sont stigmatisées et il y a beaucoup de décrochage à cause de ça. Il n’y a pas assez de services sanitaires adéquats et les jeunes ne se sentent pas bien à l'école. On veut leur offrir le minimum. »

Pour y arriver, les membres du club ont contacté plusieurs entreprises locales qui ont accepté de verser des dons en argent afin de financer cette cause. En décembre, l’argent amassé servira au tirage de prix dont la valeur totale est de plus de 2000 $.

« On vend des billets et on fera tirer 17 prix, soit un par jour, d’une valeur de 100 dollars ou plus. C’est notre première activité de collecte de fonds. Avec les autres clubs Rotaract, on s’est fixé comme objectif commun de récolter 25 000$ US. Ce montant servira en totalité à l’amélioration de l'environnement scolaire des élèves de Madagascar. »

Pour acheter des billets et les encourager, les intéressés peuvent contacter le club par ses médias sociaux (Facebook et Instagram) ou par son adresse courriel, rotaract.collegealma@gmail.com.

En plus de cette mission sur la scène internationale, le club compte aussi s’impliquer pour soutenir des organismes communautaires au niveau local.

Édouard Rochefort affirme qu’il a déjà été contacté pour soutenir financièrement le Centre de rétablissement le Renfort. Ce dernier accompagne des personnes qui vivent ou ont vécu une problématique en santé mentale ainsi que leurs proches.