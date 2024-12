Le Café du Clocher sacré Salle de spectacle de l'année

Le Café du Clocher a été nommé Salle de spectacle de l’année à l’occasion de la 19e édition du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ).

Cela faisait cinq années consécutives que la salle almatoise se retrouvait parmi les nominés, mais voyait chaque fois la victoire lui filer entre les doigts. Cette année aura toutefois été la bonne, au grand plaisir des propriétaires Pierre-Yves Villeneuve et Samuel Gingras.

« Notre plus grande fierté, c’est de ramener ce prix-là à 500 km au nord de Montréal dans une petite ville de 30 000 habitants », soutient le gérant du Café du Clocher, Samuel Gingras.

Ce dernier explique qu’encore aujourd’hui, ce sont souvent les salles situées dans les grands centres qui récoltent les honneurs. « Disons qu’on l’a [le prix de Salle de spectacle de l’année] souvent vu aller à Québec ou Montréal! Donc, c’est pour ça qu’on est particulièrement fiers de faire rayonner notre région. »

Le Café du Clocher affrontait les salles Pantoum, Le Zaricot, Minotaure, Le Mouton noir, le Quai des Brumes et le Théâtre des Grands Bois. Les salles nominées avaient été sélectionnées à travers un bassin total de 287 salles de spectacles indépendantes au Québec.

Visibilité

Bien que le Café du Clocher soit aujourd’hui un incontournable de la scène musicale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Samuel Gingras croit que de remporter le titre de Salle de spectacle de l’année se traduira par un gain de notoriété de l’établissement à l’échelle provinciale.

« Ça paraît déjà, dit-il, ma boîte de courriels est pleine! C’est sûr que dans la région, le monde sait qu’on existe, mais quand tu en sors, pas nécessairement. Alors, de gagner un prix comme ça, ça nous fait connaître plus largement et ça devrait inciter de nouvelles personnes et des groupes à venir chez nous », explique le tenancier.

Des noms toujours plus gros

À partir de 2019, le Café du Clocher a commencé à tenir un nombre croissant de concerts pour aujourd’hui atteindre une moyenne d’environ 110 spectacles par année, soit presque le triple qu’en 2018.

Outre la fréquence, sans vouloir les hiérarchiser, la salle a également vu croître l’envergure des artistes et des formations musicales qu’elle reçoit. Des noms tels que Vincent Vallière, Karkwa ou Pascale Picard y ont souvent été présentés. Et même que la salle s’est tranquillement hissée comme l’une des favorites de plusieurs artistes.

Parlant de Karkwa, précise Samuel Gingras, « c’est leur gérant qui nous avait approchés en nous disant que Karkwa voulait se gâter en passant chez nous durant leur tournée parce qu’on faisait partie de leurs petites salles préférées! Ça fait tout un velours de se faire dire ça! »