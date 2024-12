Ouverture d’un centre de services dans le CoLab

Le Centre d’excellence sur les drones (CED) implante un centre de services dans les locaux du CoLab innovation sociale et culture numérique, à Alma.

Le Centre d’excellence sur les drones d’Alma a choisi d’établir son nouveau centre de service au CoLab innovation sociale et culture numérique, dont les bureaux sont situés tout juste à côté du Collège d’Alma.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du projet Horizon, projet annoncé en août dernier et dont l’objectif est de favoriser le déploiement de technologies aériennes avancées pour les futurs systèmes aériens autonomes.

Un investissement de 8,7 M$, dont 2,5 M$ provenant de Québec, avait été annoncé en lien avec le projet. L’argent doit servir à la mise en place de nouvelles infrastructures sur le site de l’aéroport d’Alma ainsi qu’à l’achat d’équipements de pointe destinés aux vols d’essai d’aéronefs télépilotés (drones).

En conférence de presse, le CED avait affirmé vouloir se doter, entre autres, de bancs d’essai, de drones de haute performance, de stations de contrôle mobiles, de systèmes et d’infrastructures intelligents ainsi que d’équipements spécialisés pour la gestion des espaces aériens et des essais au sol. On entend par « stations de contrôle mobiles » de petits modules abritant les postes de contrôle des pilotes à partir desquels ces derniers peuvent télécommander les drones.

Les nouvelles installations permettront essentiellement d’amener les tests de drones et de tous les équipements qui s’y rattachent à un niveau supérieur à Alma, avait résumé le directeur général par intérim du CED, William De Keiser.