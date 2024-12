L’argent récolté au profit de la santé des nourrissons

Grâce à la générosité du public, l’hôtel-relais Le Saint-Crème a pu remettre un chèque de 1 700 $ à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma, somme que l’organisme a investi dans l’achat d’un appareil de photothérapie destiné aux nouveau-nés.

L’argent a été récolté lors du marché de Noël du Saint-Crème du 22 au 24 novembre dernier par le biais d’un moitié-moitié, précise Vincent Lavoie, propriétaire de l’hôtel-relais situé dans le quartier d’Isle-Maligne à Alma. « C’est une idée qu’on a eue cette année, et ça a très bien marché », dit-il.

Il ajoute qu’avec environ 4 200 visiteurs durant la fin de semaine, le marché de Noël a permis sans trop de mal d’accumuler un montant intéressant.

Pour soigner les bébés

« Les enfants malades, c’est quelque chose qu’on ne contrôle pas. C’est pour ça qu’on trouvait cette cause-là importante. Et on aimait l’idée de donner à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma parce qu’on sait où va l’argent et à quoi il sert », explique Vincent Lavoie.

En l’occurrence, la Fondation a fait l’acquisition d’une lampe employée dans le traitement de certaines maladies touchant les nouveau-nés, comme la jaunisse. En somme, les rayons lumineux émis par la lampe permettent de transformer et d’éliminer plus facilement la bilirubine, un pigment jaunâtre se trouvant dans la peau du nouveau-né et qui est responsable de la jaunisse, apprend-on dans une fiche informative du Centre hospitalier universitaire (CHU) Saint-Justine.

Première illumination des sapins

Le Saint-Crème a par ailleurs profité de la soirée d’ouverture de son marché de Noël pour procéder à la toute première illumination des deux sapins du 100e anniversaire d’Isle-Maligne. Un moment féérique devant plus d’une centaine de personnes.

« Il y avait vraiment beaucoup de monde! C’était spécial. En tant qu’entrepreneur, parfois, on se demande si on va vivre d’autres moments aussi intenses que le lancement de notre entreprise, et là, c’était vraiment le cas. C’était un moment comme dans les films: il y avait le père Noël dehors, les cloches de l’église sonnaient, les gens avaient les yeux brillants. Il y avait même des gens qui pleuraient, qui étaient émus de voir ça dans leur quartier », raconte le propriétaire du Saint-Crème.

Malgré les tests répétés, ce dernier ne cache pas avoir retenu son souffle au moment d’allumer les lumières.

« Même si j’étais confiant de mon affaire, j’étais stressé, j’avais bien hâte d’allumer le tout et que ça marche! »

Rappelons que les deux sapins d’Isle-Maligne sont les plus hauts jamais illuminés au Québec.