Mélanie Pilote ne regrette pas d’avoir écouté son cœur

Mélanie Pilote est l’exemple parfait qu’il n’est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Il y a dix ans, elle laissait tout derrière elle, dont son travail d’actuaire, pour devenir créatrice de bijoux.

La semaine dernière, celle qui habite Montréal depuis un moment était de passage à Alma, sa ville natale, pour y rencontrer parmi ses plus fidèles clientes. Elle le fait d’ailleurs chaque année depuis 2015, l’année où elle a lancé son entreprise Melanie Stones.

« Pour moi, explique Mélanie Pilote, revenir dans ma ville natale, c’est très important parce que beaucoup de mes clientes qui m’encouragent depuis les tous débuts habitent ici, à Alma. »

On en comprend par ailleurs qu’en dix ans, Mélanie Pilote a réussi à se tailler une place sur le marché des bijoux, sans quoi elle ne serait pas retournée à la rencontre de sa clientèle encore cette année.

Succès et sens du « beau »

De fait, Mélanie Pilote vend maintenant ses créations un peu partout au Canada de même qu’aux États-Unis. Elle travaille avec des fournisseurs, gemmologues et joailliers renommés dans l'industrie à Montréal, un centre d'excellence de la joaillerie en Amérique du Nord.

Mais Mélanie Pilote n’est pas joaillière à proprement dit, mais bien conceptrice ou designer de bijoux. Son talent réside ainsi dans son sens aiguisé de l’esthétisme, c’est-à-dire dans sa capacité à différencier le beau de ce qui l’est moins. C’est du moins ce qu’un orienteur lui a dit lors de ses débuts en entrepreneuriat. Et force est d’admettre qu’il disait vrai puisque Mélanie Pilote gagne sa vie grâce à ses créations depuis déjà plusieurs années.

« Ma force, dit-elle, c’est vraiment dans le choix des pierres et des perles et dans leur assemblage. Selon le souhait de mes clientes, je m’applique à faire de beaux montages en choisissant les bonnes pierres et les bonnes perles avec les bonnes couleurs, les bons colliers, les bons fermoirs, en fonction de leur longueur, de la quantité d’or qu’on va mettre dedans, etc. »

Personnalisation

Mélanie Pilote se spécialise dans les bijoux personnalisés (bracelets, colliers et boucles d’oreille) haut de gamme. La plupart des pièces qu’elle vend ont été faites sur mesure.

Si cette dernière travaille surtout à partir de perles et de pierres fines (autrefois qualifiées de semi-précieuses), elle intègre aussi des diamants, notamment des jaunes, à plusieurs de ses créations. Elle dit d’ailleurs faire affaire « avec plusieurs fournisseurs pour arriver à trouver certains des plus beaux diamants au monde ».