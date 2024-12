L’Ascension-de-Notre-Seigneur inaugure son centre sportif au terme de travaux de modernisation majeurs

La municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur a inauguré, ce samedi, son Centre sportif Raymond-Boulanger. Les travaux de modernisation de l’aréna se seront déroulés en deux phases et auront totalisé un investissement de 3,7 M$.

Les travaux ont débuté en 2017, lors d’une première phase qui avait pour but de moderniser les installations intérieures du centre sportif.

« Toute la structure de la patinoire a été refaite en béton. Auparavant, elle était en asphalte, et il y avait un dénivelé de six pouces d’un bord à l’autre de la patinoire. Un système de réfrigération a aussi été installé afin de maintenir la température à -4 degrés Celsius », explique le maire de l’Ascension, Louis Ouellet.

Les deux chambres de joueurs avaient également été refaites, de même que l’isolation et le toit du bâtiment qui comportait plusieurs trous. L’éclairage avait aussi été modernisé.

« L’objectif dans cette première phase était de rendre le bâtiment plus accessible et utilisable. Avant 2017, l’utilisation du centre était très sporadique. On était en mesure d’avoir une glace seulement du début janvier environ jusqu’e fin février ou au milieu mars. Maintenant, on est en mesure d’avoir la patinoire du début novembre aller jusqu’en avril. »

Deuxième phase

Lors de la deuxième phase, c’est tout l’extérieur du bâtiment qui a été rénové afin de le rendre plus moderne.

La façade du bâtiment a également été agrandie afin de construire un hall d’entrée chauffé plus convivial, où il est possible de regarder l’action au chaud. L’agrandissement a permis aussi de mettre en place un espace de restauration.

Enfin, deux nouvelles chambres de joueurs ont été construites.

« Il ne resterait plus qu’à faire les estrades, sinon l’ensemble des travaux sont exécutés. »