L’énorme implication de Raymond Bélanger dans la construction de l’aréna 

L’histoire du Centre sportif Raymond-Bélanger ne ressemble à aucune autre. En 1978, un groupe d’environ 100 personnes, avec à leur tête Raymond Bélanger, ce sont porté acquéreurs de la structure d’acier du Centre Édouard-Moffatt d’Alma afin de la déménager et la remontée eux-mêmes dans leur municipalité, à L’Ascension-de-Notre-Seigneur.

Alors que le Centre Édouard-Moffatt d’Alma devait être démonté, Raymond Bélanger et son groupe ont sauté sur l’occasion de racheter la structure d’acier afin d’offrir un aréna aux citoyens de leur municipalité.

« Ç’a été tout un travail. Il avait numéroté toutes les pièces de la structure, il est allé chercher les plans pour la remonter, il est allé chercher des commandites pour aider au financement de ce projet aussi… », se rappellent Lise et Claude Bélanger, enfants de Raymond Bélanger.

Les commandites étaient importantes afin de mener ce projet à bien, puisque le groupe propriétaire de la structure a déménagé et construit l’aréna bénévolement.

Et ils ont dû faire avec les moyens du bord. Le maire de l’Ascension, Louis Ouellet, explique que les bénévoles ont dû aller couper eux-mêmes du bois et le transformer afin de construire l’aréna. Les bandes étaient faites en bois, et les baies vitrées de grillage.

Et la construction de l’aréna aura aussi été une affaire de famille. Lise et Claude se rappellent d’avoir passé de nombreuses journées sur le site afin d’aider à ériger le bâtiment.

« Je devais avoir autour de 23 ans à l’époque environ, dit Claude Bélanger. Nous travaillions tous à ce moment dans la famille dans le domaine de l’acier. Donc on s’est tous impliqué pour monter la structure. Je me souviens aussi que chaque début d’hiver, on rentrait tous dans l’aréna avec nos camions remplis de neige pour créer la patinoire. »

Et même une fois l’aréna construit et fonctionnel, Raymond Bélanger, sa famille, ainsi que le groupe de bénévoles s’impliquaient quotidiennement dans l’entretien du bâtiment.

« Ils entretenaient les estrades en bois, ils faisaient les lignes avec du papier de soi quand ils faisaient la glace… On était tellement souvent ici, c’est comme si c’était notre aréna ! », ajoute Lise Bélanger.

Un homme au grand cœur

Lise et Claude Bélanger sont très fiers aujourd’hui de voir la municipalité rendre hommage à leur père en nommant le centre sportif à son nom.

Selon eux, Raymond Bélanger a été très impliqué dans le développement des loisirs à l’Ascension.

« Il a toujours été fan de sports, il participait à des ligues dans différentes activités, il s’impliquait dans des tournois. Et pour lui, c’était naturel de faire ça et c’était important d’offrir un aréna comme ça aux gens de la municipalité. Il avait un grand cœur, mais il était tellement humble, il avait de la misère à accepter les compliments. Il faisait tout ça pour les bonnes raisons », raconte Lise.

Ce goût du sport s’est transmis de génération en génération chez les Bélanger. Lors de l’inauguration du centre le 7 décembre dernier, des enfants et des petits-enfants de Raymond Bélanger étaient sur la patinoire lors d’un match de hockey inaugural.

« On est fier et c’est touchant de voir ça. Que grâce à tout ce travail, ses petits-enfants aujourd’hui puissent en profiter encore », conclut Lise Bélanger.