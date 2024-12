Pour apprendre, socialiser et éviter le gaspillage

COlab Innovation sociale et culture numérique a été l’hôte d’un atelier Répare tes trucs ce matin. L’activité visant à réparer des objets du quotidien a été organisée en collaboration avec la FADOQ Saguenay-Lac-St-Jean et a permis de donner une seconde à la quasi-totalité des objets défectueux apportés par les participants.

Si c’était la première fois que l’activité avait lieu à Alma, plusieurs moutures de Répare tes trucs ont été déployées ailleurs au Québec. Le concept global demeure chaque fois le même: réunir des personnes qui souhaitent faire réparer certains de leurs biens et des bricoleurs expérimentés afin qu’ensemble, ils rafistolent les objets en question.

Neuf personnes de 50 ans et plus ont pris part à l’atelier et presque autant d’objets ont été réparés avec succès, comme un grille-pain, un four à panini, une cafetière ou encore un embout d’aspirateur. Seule une machine à expresso est venue à bout des bricoleurs, qui regroupaient des bénévoles de FADOQ ainsi que des techniciens du Fablab associé au COlab.

Au-delà des traditionnels pinces et tournevis, les outils et appareils technologiques dont dispose le COlab ont été mis à profit.

« Dans le cas de l’embout de balayeuse, il y avait une pièce cassée qu’un de nos techniciens a réussi à remplacer en en faisait imprimer une nouvelle à l’aide d’une imprimante 3D », indique Yanick Ouellet, chargé de projets et responsable des laboratoires chez COlab.

De multiples bienfaits

Par ailleurs, une activité comme Répare tes trucs possède plus d’une vertu, soulève Louise Rivard, directrice adjointe de la FADOQ région Saguenay-Lac-St-Jean-Ungava.

« Cet événement est bien plus qu’une simple journée de réparation. C’est une occasion pour nos membres de découvrir et d’expérimenter des technologies qu’ils n’auraient peut-être jamais imaginé utiliser. »

Autonomie

Elle ajoute que l’activité a également une dimension valorisante en même temps qu’elle contribue à rendre les personnes aînées plus autonomes du fait qu’elles ne dépendent pas d’autrui pour réparer leurs biens.

« Le but de l’atelier n’est pas de regarder quelqu’un d’autre réparer notre objet, c’est une activité participative où les gens s’impliquent dans la réparation pour qu’ils apprennent à le faire eux-mêmes. Ça s’inscrit donc dans l’optique où on souhaite que les gens puissent demeurer chez eux le plus longtemps possible. »

Et puis, s’asseoir autour d’une table pour réparer des bidules reste aussi une excellente une excellente façon de socialiser.

Répare tes trucs s’inscrit également dans une démarche de développement durable dans la mesure où l’activité contribue à la lutte contre l’obsolescence programmée.

Si aucune date n’a encore été fixée, il est déjà certain que l’activité sera reconduite prochainement, affirment les organisateurs.