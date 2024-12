Une maison d’Alma en vente à 1,25 million $

Un terrain de 2 047 000 pieds², six immenses garages et une entrée majestueuse de 18 pieds de haut, c’est notamment ce dont pourra profiter le futur acheteur du 3705 route du Lac Est à Alma, en vente depuis un mois au prix de 1,2 M$.

Mais c’est véritablement son terrain de 47 acres qui rend la propriété unique dans le secteur, soutient la courtière immobilière Éloïse Blanchette.

« C’est vraiment la caractéristique qui la fait sortir du lot. Elle est incomparable sur le marché », dit-elle, précisant que le terrain possède un zonage agricole, si bien qu’il est possible d’y avoir une ferme ou d’y faire l’élevage d’animaux.

Fut un temps où une quarantaine de chevreuils peuplaient d’ailleurs le domaine circonscrit par une barrière de sécurité. Même que le précédent propriétaire, l’ex-juge Gratien Duchesne, y avait installé une volière d’oiseaux de chasse.

Selon Éloïse Blanchette, la résidence serait la, ou à tout le moins l’une des résidences les plus onéreuses actuellement en vente dans le secteur d’Alma. Et pour toutes maisons confondues, qu’elles soient à vendre ou non, la courtière estime à près de 3 M$ la propriété la plus chère d’Alma.

Des acheteurs au rendez-vous

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Éloïse Blanchette affirme que ce genre de propriétés se vendent plutôt rapidement. À peine une semaine après la mise en vente, une offre avait déjà faite pour le 3705 route du Lac Est.

« J’ai déjà eu une offre, mais nous ne sommes pas entendus sur le prix, et j’ai déjà une autre visite lundi prochain. Il y a vraiment un marché pour ça. »

La courtière indique que c’est justement le terrain du domaine et son zonage agricole qui a charmé le prochain visiteur.

Tactiques de vente différentes

Éloïse Blanchette explique par ailleurs ne pas s’y prendre de la même manière pour vendre des propriétés aussi luxueuses. Comme c’est le cas pour le 3705 route du Lac Est, elle les affiche sur différents sites d’agences immobilières d’outre-mer et réalise parfois une capture vidéo des résidences à l’aide d’un drone.

Éloïse Blanchette a vendu une maison à 1 M$ à Alma l’an dernier. Elle dit aussi en avoir vendu une à 2 M$ à Chicoutimi, ce qui serait la maison la plus chère jamais vendue au Saguenay.