Global MD ouvre une clinique à Alma

Global MD ouvrira un cabinet de médecine familiale privé pratiquant aussi des chirurgies mineures à Alma en 2025.

La nouvelle clinique qui traitera également les urgences mineures sera prête à accueillir ses premiers patients à compter du 3 mars prochain. Ses bureaux seront situés le long de l'avenue du Pont Nord dans le même bâtiment que le Centre dentaire Fournier Fortin. Au moins une infirmière praticienne spécialisée (IPSPL) à temps plein ainsi qu’un médecin à temps partiel y seront affectés.

Global MD possède une clinique privée à Saguenay depuis plusieurs années. Selon son directeur médical, Danny Maltais, la nouvelle clinique satellite d’Alma s’inscrit dans la mission de Global MD d’améliorer l’accessibilité à la médecine privée au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Notre objectif, dit-il, c’est de rendre nos services de médecine privée accessibles à toute la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. »

Il ajoute que la clinique aspire par ailleurs à jouer un rôle positif au sein de la communauté en collaborant avec le système de santé publique de même qu’en participant à des événements caritatifs.

« On ne veut pas seulement donner des services médicaux, on veut aussi être une influence positive et promouvoir la santé au sein de la communauté », confie-t-il.

Recrutement en cours

Global MD recherche activement des professionnels de la santé pour compléter son équipe, que ce soient des médecins, des infirmières cliniciennes ou encore des agents administratifs.

Pour plus de renseignements, la clinique invite les personnes intéressées à consulter sa page Facebook ou son site Web dans la section Carrière.

Abonnements corporatifs

À partir du mois de janvier prochain, Global MD permettra l’adhésion à ses services aux entreprises grâce à une formule par abonnement.

Le Dr Danny Maltais soutient que les différents abonnements se caractérisent par des avantages sociaux intéressants en matière de santé et proposent une gestion médicale complète incluant des soins de santé reliés aux accidents de travail (CNESST).