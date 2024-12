Des cartes de Noël pour lutter contre le cancer

SERDEX International reconduit sa collecte de fonds annuelle auprès de ses clients d’affaires. Cette année, l’argent récolté sera remis à la branche régionale du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer.

Récemment démarrée, la collecte se fait par l’entremise de cartes de Noël à l’intérieur desquelles se trouve un code QR permettant de faire un don. Les cartes sont acheminées à quelque 200 entreprises partenaires de l’organisme d’aide à l’exportation.

« Avec nos cartes, on voulait aller plus loin que de juste souhaiter joyeux Noël. L’idée, c’est de faire une pierre deux coups en profitant du temps des Fêtes pour soutenir une cause régionale. Même si notre domaine c’est l’exportation, c’est important pour nous aussi d’aider les gens de chez nous », résume Any Truchon, conseillère à la commercialisation et aux communications chez SERDEX International.

« Une cargaison de nos meilleurs vœux », peut-on lire sur la couverture de la carte question de faire un clin d’œil à la mission de l’organisme.

De plus, désirant aussi faire sa part, SERDEX International a demandé à Trium Médias, l’entreprise responsable de la conception des cartes, de lui charger le prix fort pour ensuite remettre les profits excédentaires liés à la production des cartes au Relais pour la vie.

Any Truchon explique que plusieurs membres de SERDEX International sont touchés de près ou de loin par le cancer et que les fonds seront cette année remis au Relais pour la vie. L’an passé, l’argent récolté avait été remis à l’organisme Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En raison de la grève en cours chez Postes Canada, la distribution des cartes est assurée par le personnel de SERDEX International. « Disons qu’il faut particulièrement se démener pour que nos cartes se rendent à destination cette année! », confie Any Truchon.