Le budget total d’Alma augmente de 7 M$

Le budget total d’Alma sera de 88,1 M$ en 2025, soit une augmentation de 7 M$ par rapport à celui de 2024.

Au chapitre des dépenses, le poste budgétaire le plus important est celui des Transports, qui accaparera 13 M$ pour l’entretien des routes, le déneigement et le transport collectif, notamment. Il est suivi par le poste des Loisirs et de la culture avec 11,5 M$, de la sécurité publique avec 10,4 M$ (Sûreté du Québec, services incendie), de l’Hygiène du milieu (eau potable, traitement des eaux usées, gestion des matières résiduelles) avec 9,2 M$ et par celui de l’Administration générale avec 8,3 M$.

Pour ce qui est de revenus en 2025, la majorité proviendra de la perception de taxes (54,1 M$) et des profits issus de la vente d’électricité du réseau municipal (15,1 M$).

Plan triennal d’immobilisation

Le Plan triennal d’immobilisation (PTI) 2025-2026-2027 prévoit des investissements totalisant 27,1 M$ pour 2025, de 29,1 M$ pour 2026 et de 18 M$ pour 2027.

L’enveloppe de la prochaine année servira notamment à remplacer le système de réfrigération du Centre Mario-Tremblay au coût de 2,4 M$ afin d’éviter qu’un bris comme celui de 2023 ne survienne à nouveau.

Ensuite, la somme de 4,5 M$ sera attribuée au réaménagement des rues Saint-Joseph, Sacré-Cœur et Collard dans le cadre du projet particulier d’urbanisme (PPU) visant à revitaliser le centre-ville. Il s’agira notamment d’inverser la direction de la rue Sacré-Cœur, d’aménager une piste cyclable de long de Saint-Joseph et de mettre en place les structures permettant l’installation de terrasses permanentes.

Parmi les autres dépenses importantes prévues en 2025, on retrouve 4,7 M$ en travaux de voirie, 2,5 M$ pour l’achat d’un nouveau camion de pompier ainsi que 7 M$ (subventionnés en majeure partie) pour la stabilisation des talus dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie afin de limiter les risques de glissement de terrain. 2,8 M$ seront aussi investis relativement à l’hygiène du milieu, dont 1 M$ dans la vidange des étangs d’épuration de Saint-de-Cœur-de-Marie et d’Isle-Maligne.