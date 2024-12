La résidence vaut presque 600 000 dollars !

Alors qu’elle a été quelque peu retardée, c’est avec impatience que la population attendait le lancement de la 41e campagne de la Maison Festivalma. Et il y avait de quoi être impatient sachant que les 5 800 billets, en vente depuis le 3 décembre, donnent cette année la chance de remporter une maison de 580 000 $ ou 325 000 $ en argent.

Il s’agit une fois de plus de la résidence la plus dispendieuse jamais tirée par Festivalma. En 2024 et en 2023, la valeur des Maisons Festivalma était respectivement de 550 000 $ et de 450 000 $.

De plus, cette année, neuf prix secondaires d’une valeur allant de 300 $ à 500 $ seront tirés parmi les détenteurs de billets. Deux ont déjà été tirés, tandis que les sept autres prix secondaires seront tirés les 13, 20 et 27 janvier ainsi que les 3, 10, 17, et 24 février.

Tous les prix secondaires de même que les points de vente pour les billets de la 41e Maison Festivalma sont indiqués au www.maisonfestivalma.com/. Les billets se détaillent au coût de 150 $ l’unité.

Les visites débuteront quelques semaines avant le tirage, qui aura lieu le 22 mars 2025. Il sera également possible de visiter la maison en ligne.

Selon la directrice générale de Festivalma, Janie Maltais, la vente de billets va bon train. Elle explique que « les gens avaient particulièrement hâte de pouvoir acheter leur billet étant donné que la campagne a été délayée ».

De moins en moins rentable

Depuis quelques années, Festivalma se donne comme objectif d’amasser au moins 200 000 $ avec son tirage. Mais alors que l’organisation souhaite conserver les billets à un prix abordable, cette cible s’avère de plus en plus difficile à atteindre étant donné que le coût de construction des maisons, lui, ne cesse d’augmenter.

« La Maison Festivalma, c’est une tradition qu’on ne veut pas du tout abandonner. Mais on a beau avoir des commandites, le coût des maisons a vraiment explosé. Donc, c’est sûr qu’avec le conseil d’administration, on va réfléchir à un modèle d’avoir une marge suffisamment intéressante pour garder cette tradition-là », confie Janie Maltais.

Afin de couvrir ses dépenses tout en atteignant sa cible de 200 000 $, Festivalma doit minimalement écouler 5 200 billets.

Rappelons que les bénéfices du tirage sont réinjectés dans l’organisation de Festirame et de ses activités connexes. « Notre but avec la Maison Festivalma, c’est de pouvoir offrir une programmation riche et variée à la population tout en gardant les passeports à un faible coût. »