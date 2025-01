Un agrandissement à 1,2 M$ pour mieux répondre aux besoins

La Maison Gilles-Carle répit-dépannage Maurice Tanguay d’Alma sera en mesure de mieux répondre aux besoins de ses bénéficiaires, notamment des plus âgés, grâce à l’agrandissement de ses locaux en 2025.

En effet, environ 1,2 M$ seront investis afin de doubler la superficie des locaux de l’organisme qui héberge des personnes autistes ou vivant avec une déficience intellectuelle afin de donner un moyen de répit à leurs proches aidants.

Le projet prévoit plus précisément la construction d’un nouveau bâtiment de deux étages communiquant avec l’ancien sur le terrain voisin de l’organisme situé au 360 avenue Desmeules, indique sa directrice générale, Suzie Hudon.

Les travaux devraient débuter au printemps prochain et s’achever au courant de l’été.

Pour s’adapter à une clientèle variée

Selon cette dernière, l’espace supplémentaire permettra de mieux répondre aux besoins de la clientèle particulièrement variée de son organisme.

« Le principal objectif, dit-elle, c’est d’adapter nos locaux pour donner un meilleur service à la clientèle qu’on a présentement. Il faut savoir que nous, on accueille des adolescents, de jeunes adultes, des adultes, des enfants et des personnes âgées. »

Or, précise Suzie Hudon, alors que l’organisme accueille de plus en plus de personnes aînées depuis quelque temps, la cohabitation avec les plus jeunes bénéficiaires commence à se faire difficile.

« On veut que nos personnes âgées soient confortables. C’est normal qu’à leur âge, ils aient besoin de plus de tranquillité, mais là, nos locaux actuels nous obligent à avoir tout le monde dans la même salle commune et ça peut rapidement devenir bruyant. Je sais qu’il y a plusieurs personnes âgées qui ne veulent pas venir à cause de ça. »

Ainsi, le rez-de-chaussée de la nouvelle section sera doté d’un salon réservé aux bénéficiaires plus âgés, laissant par la même occasion plus d’espace aux plus jeunes.

Une chambre additionnelle y sera également aménagée, faisant passer l'organisme de six chambres doubles à cinq chambres doubles et deux simples. Si le nombre de lits restera de douze au total, Suzie Hudon explique que le fait d’avoir deux chambres simples facilitera la répartition des bénéficiaires.

Le volet administratif de l’organisme sera quant à lui transféré au deuxième étage du nouveau bâtiment, libérant l’espace nécessaire pour aménager une salle dite « multisensorielle » dans l’ancien. Une salle multisensorielle est un type de pièce entre autres utilisé pour calmer les bénéficiaires en cas de crise.

Plus grande capacité le jour

Enfin, le gain d’espace permettra à la Maison répit-dépannage d’Alma, qui accueille parfois jusqu’à 18 personnes à la fois, d’accueillir quelques bénéficiaires de plus durant le répit de jour, ajoute Suzie Hudon sans toutefois chiffrer l’augmentation.

Notons que l’organisme a fait l’embauche de six préposés aux bénéficiaires supplémentaires et compte dorénavant 22 employés.