Pas de « skidoo » avec Poilièvre à Hébertville

Une publication Facebook invitant les hébertvillois à faire un tour de motoneige en compagnie du chef conservateur Pierre Poilièvre a duré le temps des roses sur la page Facebook de la municipalité d’Hébertville jeudi.

La publication, qui a soulevé un tollé et qui a été dénoncée par les quelques citoyens qui ont eu le temps de la voir, invitait carrément les citoyens à « faire du skidoo » en compagnie du chef, de son député de Chicoutimi - Le Fjord Richard Martel et de la candidate conservatrice dans Jonquière Fanny Boulanger. Le directeur général de la municipalité, Sylvain Lemay, a expliqué au 92,5 Ma radio d’Ici que la publication émane d’une employée de la ville, qui avait mal compris qu’en fait on aurait dû simplement inviter les citoyens, désireux d’y aller, à se rendre sur le site de pêche blanche d’Hébertville, où une visite du chef conservateur est prévue samedi en avant-midi.

Il s’agit donc d’une initiative personnelle de l’employée et d’une mauvaise interprétation du message à livrer, a expliqué M. Lemay. La publication n’a été en ligne que quelques minutes, le temps que quelques-uns la voient, en fassent une capture d’écran et la commentent.

Le citoyen François Côté, notamment, y exprimait qu’il souhaitait que la municipalité demeure neutre en lien avec la visite du chef Poilièvre.