Le projet arrêté temporairement

Accès Transport Domaine-du-Roy a pris la décision de mettre fin à son service qu’elle offrait depuis 19 mois, afin de réévaluer le fonctionnement et d’offrir une alternative de transport automatisé, plus flexible et mieux adapté aux milieux ruraux.

Créé le 6 juin 2023, ce projet pilote a été mis sur pied afin de desservir les citoyens des municipalités rurales, pour qu’ils puissent bénéficier d’un service de transport collectif par autobus sur le territoire de la MRC Domaine-du-Roy.

Cet arrêt temporaire permettra de remettre le projet sur pied rapidement dans un délai de trois à quatre mois. Son directeur général, Jonathan Thibeault, mentionne qu’Accès Transport a constaté une diminution de l’achalandage au cours des trois derniers mois, malgré les quatre mois de gratuité offerts aux usagers, ainsi que le prolongement du projet pilote dans l’espoir de changer les habitudes des gens. Il ajoute que ces constatations amènent à penser que l’offre ne répond pas convenablement aux besoins de la clientèle et que l’organisme travaille sans relâche, dans le but d’améliorer son service pour mieux répondre à la demande.

Les citoyens continueront d’être desservis pendant la période de transition et des transports spéciaux seront offerts sur réservation aux mêmes journées, heures et tarifs via le circuit rural. Pour réservation, les gens pourront composer le 418-679-0333 poste 2, la journée précédente avant 16 heures.