300 000$ pour développer la filière dans la région

Une subvention de 300 000$ est octroyé à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean pour assurer la pérennité et la promotion de la filière du tourisme d’aventure dans la région.

« Le tourisme d’aventure et l’écotourisme constituent un segment de l’activité touristique particulièrement fort dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, regroupant la plus forte concentration d’entreprises accréditées AEQ, c’est-à-dire Aventure Écotourisme Québec, de la province. L’annonce vient assurer la pérennité des actifs régionaux, tout en aidant la région à maintenir une position compétitive face aux autres destinations touristiques », évoque la présidente de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Isabelle Gagnon.

La participation financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation s’élève à 200 000$ et s’inscrit dans le cadre du volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Pour sa part, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie accorde 100 000$ à l’initiative par le biais de son Programme d’appui aux projets de développement économique (PAPDE). Le tout a été confirmé lors d’une conférence de presse, mardi matin, au pavillon principal du parc de la Rivière-du-Moulin à Chicoutimi.

« Ce projet nous donne les moyens financiers et techniques de définir de nouvelles opportunités en tourisme d’aventure et écotourisme. Définir des orientations claires et élargir la filière », explique Mme Gagnon.

Le tourisme d’aventure peut se définir par le déplacement de personnes d’un endroit à un autre en dehors de leur zone de confort, pour voyager ou explorer dans des régions éloignées. Le tout se pratique dans un contexte d’ouverture de la part des entreprises et des touristes.

Tourisme régénératif

Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean prendra également du temps pour réfléchir à la notion du tourisme régénératif, c’est-à-dire laisser l’attrait ou le lieu visité dans un meilleur état.

« Dans le tourisme régénératif, il faut s’interroger sur l’impact qu’on a. Le tourisme régénératif, en fait, c’est de se dire comment est-ce que le visiteur va laisser la destination dans un meilleur état que quand il y est arrivé », a pour sa part ajouté la ministre responsable de la région et député de Chicoutimi, Andrée Laforest.

Les prochaines étapes

Une analyse plus approfondie sera réalisée éventuellement auprès des 80 entreprises faisant parties de la filière avant l’usage concret de l’investissement, afin de savoir quel créneau sera priorisé. L’hiver étant la saison phare de la région, les activités de plein air qui y sont reliées seront évidemment prises en compte. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean espère arriver à des résultats concrets d’ici 2030. L’organisme souhaite aussi pouvoir accueillir 65 millions de visiteurs annuellement d’ici 2026 en attirant des touristes de partout dans le monde via des destinations uniques comme la région.