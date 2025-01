Pour que les nouveaux arrivants se sentent à Alma chez eux

La Ville d’Alma lançait ce soir ses paniers d’accueil. Une façon de mieux souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, qu’ils soient issus de l’étranger ou d’ailleurs au Québec, en leur offrant un aperçu des activités, ressources et services auxquels ils ont accès.

D’une valeur de 175 $, ces paniers sont une initiative du comité d’accueil et d’intégration de la municipalité. Ils contiennent différents cadeaux qui donnent aux nouveaux arrivants l’opportunité de découvrir Alma et de mieux s’y intégrer.

On y retrouve entre autres deux billets donnant accès à l’un des spectacles de la programmation 2025 de Festirame, une carte donnant accès à 15 activités sportives gratuitement, une paire de billets pour un spectacle de Ville d’Alma Spectacles à la Boîte à Bleuets ou encore une carte de membre et deux laissez-passer pour Taxibus Alma.

En plus d’autres rabais, les paniers contiennent aussi un bottin des ressources et services offerts dans la municipalité de même que quelques objets promotionnels, comme une tuque et une gourde d’eau à l’effigie d'Alma.

Une initiative qui allait de soi

Selon la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, il s’agit d’une initiative qui s’imposait alors qu’Alma connaît une augmentation notable de sa population immigrante, mais aussi du nombre de personnes qui y font leur retour.

« On veut s’assurer que ces gens-là demeurent chez nous. Et ce qui fait que les gens demeurent dans une municipalité, c’est parce qu’ils l’adoptent, et c’est pour inciter les gens à nous adopter qu’on a pensé aux paniers d’accueil », explique-t-elle.

Les paniers d’accueil, disponibles au nombre 100 pour le moment, peuvent être récupérés à la bibliothèque municipale.

De plus, précise la mairesse, au moment de leur récupération, les paniers sont présentés et expliqués de sorte que les bénéficiaires puissent pleinement en utiliser le contenu. Elle ajoute que la Ville est ouverte à en accroître le nombre en fonction de la demande.

Salués par les principaux intéressés

Plusieurs personnes immigrantes étaient présentes à la Boîte à Bleuets lors de la soirée de lancement des paniers.

Du nombre se trouvait Prisca Lakouetene. D’origine centre-africaine, elle est citoyenne d’Alma depuis maintenant 15 ans et voit dans les paniers d’accueil une excellente façon de contribuer à l’intégration des personnes issues de l’immigration.

« C’est vraiment génial comme idée!, dit-elle. Il y a plein d’informations utiles dedans [le panier] et je suis certaine que ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes. » Un avis qui était d’ailleurs partagé par le reste du public.

Prisca Lakouetene ajoute qu’elle se considère dorénavant comme une Almatoise avant tout autre chose.