Toujours présente, mais modérément

Qu’on se le dise: le virus de la Covid 19 existe toujours, et continue de se promener un peu partout au Québec et aussi dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le docteur de la Santé publique, Donald Aubin, rapporte qu'il s'agit d'un impact modéré pour la région.

« C’est en baisse, depuis quelques semaines d’ailleurs. On est quand même dans un niveau de circulation qui ressemble à celui du Québec. Encore 584 tests ont été faits la semaine dernière et là-dessus, il y en avait 44 qui étaient positifs. On peut dire que la Covid circule, il peut y avoir des éclosions. Certains peuvent se retrouver vraiment malades, alors que pour d’autres c’est très doux », mentionne M. Aubin.

Rappelons aussi que les centres de vaccination de la région offrent toujours le vaccin, tel que confirmé par Donald Aubin.

« On a donné, pour la Covid autour des trois derniers mois, 57 000 vaccins. C’est quand même beaucoup. Malgré tout, les gens peuvent le contracter. »

Un vaccin qui fluctue au rythme des variants

En ce qui concerne la mise à jour du vaccin selon les variants qui font leur apparition, le Dr. Aubin explique la marche à suivre.

« On a un nouveau vaccin depuis le mois d’octobre dernier, qui a été développé pour le variant précédent. Ça part toujours du virus d’avant, donc on se retrouve quand même toujours avec des vaccins qui sont efficaces. Ce n’est pas exactement celui que l’on a à l’heure actuelle, mais il s’en rapproche. Ça ne se modifie toutefois pas à chaque fois », précise-t-il.

La rougeole gagne du terrain

Par rapport à la rougeole, celle-ci demeure problématique dans les grands centres, alors qu’il n’y a pas beaucoup de cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donald Aubin tient cependant à bien informer la population sur cette maladie pernicieuse.

« On n’a pas eu de cas de rougeole dans les dernières années, ce qui est une bonne nouvelle. C’est quand même une maladie assez grave. Il a des décès, ainsi que des complications. Perdre la vue, perdre l’audition. Une personne sur 1000 qui contracte la rougeole va être victime de ces complications-là, alors qu’une personne sur 3000 va en décéder», conclut-il.