Meubles RD s’installe dans la Plaza I

Meubles RD vient tout juste d’ouvrir une succursale dans la Plaza I d’Alma, à l’intérieur du local qui abritait autrefois un Urban Planet. Des pourparlers sont également en cours en lien avec la potentielle arrivée d’une autre grande chaîne dans la Plaza I.

C’est que soutient le directeur général de la Société de développement commercial du centre-ville d’Alma (SDC), Robin Ratthé.

« Pour le moment, dit-il, Meubles RD va occuper un espace de 10 000 pi², mais de façon temporaire. Cependant, dépendamment de la réponse de la clientèle, ils envisagent d’installer une succursale permanente. »

Potentielle ouverture d’une autre grande chaîne

Robin Ratthé ajoute qu’une autre grande chaîne pourrait s’installer dans la Plaza I dans un avenir rapproché.

« Actuellement, on travaille entre autres à trouver une solution pour le manque de stationnements. Une rencontre avec des représentants de la Ville, les propriétaires de la Plaza I Jean-François Dumais et Pierre Robitaille et moi va avoir lieu à la fin de janvier pour voir où s’en va avec ça. »

Revitalisation de la Plaza III

Par ailleurs, les projets de Chantale Tremblay, propriétaire de plusieurs commerces dans le centre-ville, poursuivent leur progression dans la Plaza III.

« Les gens sont encouragés et il y a beaucoup de monde, notamment des bureaux d’ingénieurs et de services professionnels, qui m’approchent pour s’installer dans le centre-ville parce qu’elles sentent qu’il y a un renouveau. »

De plus, alors que le Subway de la Plaza III s’apprêtait à fermer boutique pour de bon, il a été possible de les convaincre d’attendre l’aménagement d’une aire de restauration dans le centre commercial. En effet, indique Chantale Tremblay, certaines divisions de la Plaza III seront abattues afin de créer un espace où seront rassemblés les comptoirs de plusieurs restaurateurs.

La femme d’affaires confirme également qu’un salon de tatouage de même qu’un magasin d’articles de sport, surtout de marque Under Armor au départ, ouvriront prochainement leurs portes dans la Plaza III.

Rénovation

Parallèlement, Chantale Tremblay soutient que la première phase des travaux de rénovation de la Plaza III devrait se terminer au printemps.

Au coût d’environ 2,5 M$, la première phase visait essentiellement à rediviser les espaces commerciaux de la Plaza III, à donner un coup de jeune à la façade extérieure attenante à la rue Sacré-Cœur ainsi qu’à remettre l’intérieur du centre commercial au goût du jour.