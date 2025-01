Une décision vivement dénoncée par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est dénonce la suspension des volets I et II du Programme d’adaptation de domicile (PAD) alors que de nombreuses personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie sont en attente d’obtenir de l’aide pour adapter leur domicile.

Le PAD est rattaché à la Société d’habitation du Québec (SHQ) et permet aux personnes vivant avec un handicap ou qui sont en perte d’autonomie d’obtenir de l’aide financière pour l’achat et l’installation d’équipements comme des élévateurs, des rampes ou des bains spécialisés afin de rendre leur domicile sécuritaire et d’ainsi pouvoir y demeure plus longtemps.

Toutefois, en raison de la forte demande, les fonds du programme ont été épuisés, si bien que les volets I (adaptation de domicile) et II (remplacement d’appareils élévateurs non conformes) ont été suspendus pour 2024-2025, et ce, malgré un budget disponible supérieur aux années précédentes. Une décision que déplore la MRC de Lac-Saint-Jean-Est considérant que ces volets constituent l’essentiel du programme.

Le préfet Louis Ouellet souligne que cette compression budgétaire frappe principalement « des personnes déjà vulnérables ».

« Ce sont des gens qui ont des besoins particuliers pour rester dans leur logement de façon sécuritaire. Et c’est fou le nombre de demandes qu’on a pour pouvoir aider ces gens-là à rester dans leur logement. »

On en comprend qu’ironiquement, c’est parce que les demandes sont nombreuses, et donc qu’il y a un réel besoin, que le programme ferme temporairement les valves, ce qui aura pour effet d’allonger la liste des personnes en attente d’une subvention.

Risques pour la sécurité

Or, soulève le préfet, « on peut facilement imaginer tout ce qui peut arriver [divers accidents] lorsqu’un logement n’est pas adapté aux conditions de son locataire ».

« Selon nous, poursuit-il, le fait que les besoins ne sont pas comblés pourrait mener à des conséquences dont le coût sera potentiellement plus grand que ce que ça coûterait pour maintenir les volets du programme. Par exemple, qu’est-ce qu’on va faire si une personne n’est plus capable de faire son lavage? On va faire venir une personne du CHSLD? Ça, ça coûte cher.

La suspension d’une grande partie du PAD a été dénoncée par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à l’aide d’une résolution adoptée il y a quelques jours. Selon Louis Ouellet, la SHQ pourrait réactiver les volets I et II du programme en mars prochain en fonction des crédits budgétaires qui lui seront octroyés par Québec.