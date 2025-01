Deuxième journée de grève la semaine prochaine

À moins d’une entente d’ici là, c’est le jeudi 6 février prochain qu’aura lieu la deuxième journée de grève des employés de CPE affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Rappelons que ces derniers se comptent au nombre de 800 éducatrices à l’enfance dans la région, réparties dans 31 CPE et 54 installations connexes. Au national, ils seront plus de 400 CPE dont les opérations seront perturbées. Le syndicat a d’ailleurs fait valoir que la dernière rencontre avec l’employeur n’a absolument rien donné.

Les conditions salariales sont au cœur du litige. On exige notamment davantage de places en CPE pour les enfants, des primes pour disparités régionales et l’aide aux enfants ayant des besoins particuliers, et demandent aussi à ce qu’on réduise le retard dans les conditions de travail données à ce qui est équivalent dans le secteur public. Les travailleurs en CPE sont sans convention collective depuis avril 2023.

Les syndiqués affiliés à la CSN se sont dotés d’un mandat de cinq jours de grève à la fin de 2024, cinq journées appelées à être utilisées en temps opportun. La première a eu lieu jeudi de la semaine dernière, précédée le lundi par une importante manifestation devant les bureaux du député caquiste jeannois Éric Girard.