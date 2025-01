Patrick Girard croit en la mission d’Otis Nature

Le président-directeur général de Produits Boréal, Patrick Girard, se réjouit de pouvoir contribuer à la pérennité d’Otis Nature, une entreprise qu’il estime beaucoup.

« Ça fait quelques années qu’on fait des acquisitions sans que ce soit nécessairement dans un esprit monétaire. On le fait plus parce qu’on croit aux valeurs de ces entreprises-là et parce qu’on veut miser sur le développement de notre région. Et c’est sûr qu’en tant que père d’un fils qui a des limitations, c’est sûr que l’accès universel que met de l’avant Otis me parlait beaucoup », explique-t-il.

En ce sens, dans le cas d’Otis Nature, Patrick Girard n’entretient pas de grandes attentes en ce qui a trait à la rentabilité de son investissement, du moins à court terme.

« Je ne pense pas qu’on va faire nos frais seulement avec le centre plein air et le relais de motoneige. Cependant, si on réussit à se démarquer du côté de la vente des mini-chalets, ça pourrait devenir intéressant pour la rentabilité. »

Patrick Girard rappelle que le gouvernement Québec a rendu disponible une enveloppe de 500 M$ par son Programme d'accessibilité des établissements touristiques. Les entreprises et les OSBL souhaitant adapter leurs installations aux besoins des personnes à mobilité réduite, à l’aide d’une maisonnette Otis Nature, par exemple, peuvent ainsi bénéficier de subventions.

Les mini-chalets désignés par Otis Nature et maintenant construits par Produits Boréal se détaillent au prix de 159 000 $. Patrick Girard dit vouloir en vendre de 15 à 20 au courant de la prochaine année. Il croit par ailleurs que la visibilité et la notoriété de Produits Boréal dans le domaine de la construction seront bénéfiques pour le développement d’Otis Nature.