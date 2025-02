Claude Villeneuve, de Métabetchouan à la mairie de Québec

Claude Villeneuve, originaire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, briguera la mairie de Québec sous les couleurs du parti Québec d’abord aux prochaines élections.

Celui qui est actuellement conseiller municipal ne convoitait pas nécessairement la mairie au moment de son entrée en poste, en 2021.

La donne a toutefois changé lorsque son parti, à la suite de la défaite de Marie-Josée Savard contre Bruno Marchand, se retrouva sans chef, poste que Claude Villeneuve accepta d’occuper après avoir été désigné par ses pairs.

Trois ans plus tard, le chef de l’opposition officielle estime que Bruno Marchand et son parti n’ont pas su montrer à la hauteur de leur mandat.

« Nous avons toujours essayé d’être une opposition positive dans le but qu’au final, Québec se porte bien. Mais là, mon équipe et moi, on est arrivés à la conclusion que Québec avait besoin de changement pour différentes raisons. »

Pour des services municipaux plus accessibles

Parmi ces raisons se retrouve notamment la difficulté d’accès aux services municipaux.

« L’expérience que j’ai acquise avec mon équipe de conseillers m’a permis de voir que depuis l’arrivée de Bruno Marchand, c’est souvent compliqué pour les gens d’avoir accès aux services de la Ville. »

Claude Villeneuve donne l’exemple de sa fille qui n’est pas en mesure de suivre des cours de natation faute de disponibilités. Or, dit-il, « des cours de piscine, c’est pas mal un service de base ».

Autre service qui, selon Claude Villeneuve, s’est détérioré sous l’ère Marchand: le transport urbain.

« On a un maire qui a mis beaucoup l’accent sur la mobilité active, notamment sur le cyclisme. On n’est pas contre ça, nous avions d’ailleurs des engagements par rapport à ça lors de la dernière campagne. »

« Le problème, poursuit-il, c’est que ça a été fait au détriment d’autres groupes de personnes. Les nouvelles pistes cyclables ont compliqué la vie des camionneurs et nuisent parfois au transport adapté et donc aux personnes à mobilité réduite, ou encore aux autobus et à leurs usagers parce que des rues sont devenues à sens unique et que les autobus ont dû modifier leur itinéraire. »

Développement économique

La plateforme de Québec d’abord misera aussi sur le développement économique, qui accuse un retard depuis le départ de Régis Labeaume.

C’est que s’il admet que les finances de Québec sont saines, Claude Villeneuve croit que l’administration actuelle n’a pas su soutenir adéquatement le développement économique de sa ville.

« De la fin des années 90 à la pandémie, Québec a connu une croissance économique soutenue et ininterrompue. C’était la ville qui performait le mieux économiquement au Canada durant cette période. Depuis la pandémie, cet élan-là s’est brisé. Et en 2023, sous Bruno Marchand, Québec a non seulement connu un recul de son économie, mais elle était la seule ville au Canada dont l’économie était en recul. »

Selon Claude Villeneuve, le maire actuel serait en partie responsable de cette situation du fait qu’il a négligé le développement économique, notamment dans le cadre de ses missions à l’étranger et comme ambassadeur économique. Il n’a pas envoyé le message que Québec était une ville attrayante pour les entrepreneurs. Et nous, c’est ce qu’on va faire si on est élus. »

Toujours aussi attaché à sa région

Outre un politicien, Claude Villeneuve demeure un homme profondément attaché à sa région, le Lac-Saint-Jean.

« J’y vais à chaque temps des Fêtes et à chaque été pour passer du temps au bord du lac chez ma mère. Et chaque été, il y a un moment où je vais aller embrasser la vue à partir du Camp musical, dont mon père a d’ailleurs déjà été président. Mon père était aussi entrepreneur et a fait partie du groupe qui a été à l’origine de la relance du Groupe LAR. Alors, quand je vois que cette entreprise-là est encore vigoureuse, ça me fait toujours énormément plaisir.

Claude Villeneuve souligne avoir « beaucoup reçu du Lac-Saint-Jean » et qu’il en restera toujours un « ambassadeur ».