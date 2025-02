Les députés régionaux convoquent les entreprises à Alma

(Photo : Archives CKAJ)

La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, ainsi que les députés régionaux François Tremblay, Nancy Guillemette, Yannick Gagnon et Éric Girard annoncent la convocation d’une importante rencontre afin de réagir sur les préoccupations locales et régionales en cas de concrétisation de tarifs douaniers par les États-Unis.