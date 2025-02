Des hausses de taxes à prévoir pour les citoyens de Desbiens

La Ville de Desbiens a franchi une importante, hier soir, relativement à la consolidation de sa dette en entérinant un règlement d’emprunt de 1 M$ afin de rembourser les déficits engrangés en 2021 et 2022.

Sur l’emprunt total de 1 M$, la somme de 406 000 $ sera empruntée sur cinq ans afin de rembourser le déficit de fonctionnement de 338 000 $ lié aux années 2021 et 2022. Le reste de l’enveloppe servira au remboursement du dôme recouvrant la patinoire extérieure de la municipalité.

Ensuite, toujours sur le total de 1 M$, une somme de 527 000 $ sera empruntée sur 25 ans une autre de 61 000 $ sur 15 ans. Elles seront toutes deux attribuées au remboursement des dépenses d’investissement réalisées en 2021 et en 2022.

Les investissements en question concernaient les travaux d’aqueduc et de voirie effectués dans secteur de la Villa des Érables, la construction du dôme pour la patinoire, l’achat d’un camion de déneigement usagé, des modules de jeux, du mobilier urbain, des jeux d’eau et l’amélioration du terrain de baseball.

Impact sur les citoyens

L’emprunt de 1 M$ se répercutera sur le fardeau fiscal des citoyens. Une conséquence qui était inévitable, rappelle la mairesse de Desbiens, Ginette Sirois.

Ce qui demeure toutefois incertain pour le moment, c’est l’ampleur exacte qu’aura le remboursement de la dette sur le compte de taxes des citoyens. Une information que la Ville transmettra aux citoyens dès qu’elle connaîtra les taux d’intérêt qui s’appliqueront sur les différents prêts contenus dans le règlement d’emprunt de 1 M$.

« On ne sait pas encore quels sont les taux d’intérêt qu’on va avoir. Maintenant que le règlement d’emprunt est déposé, les prochaines étapes, c’est d’attendre l’autorisation du Ministère et d’ensuite aller sur les marchés financiers pour obtenir les détails du financement [dont les taux d’intérêt]. »

En attendant, précise la mairesse, des calculs ont été faits à partir d’un taux d’intérêt fictif et approximatif de 4 % dans le but d'au moins donner une idée aux citoyens d’à quoi ils doivent s’attendre.

« La dette, avec un taux de 4 %, elle représenterait un remboursement annuel de 123 000 $. En 2025, pour les citoyens, ça représenterait une augmentation de 0,05 $ appliquée sur le taux de base de 1,25 $. À partir de 2026, le 0,05 $ passerait à 0,16 $ durant cinq ans, c’est-à-dire jusqu'à ce que le 406 000 $ de fonctionnement soit absorbé. Après les cinq ans, le 0,16 $ commencerait à diminuer d’année en année à mesure qu’on rembourse. »

Rappelons qu’actuellement, le taux de base résidentiel de 1,25 $ s’additionne à une taxe spéciale de 0 ,11 $ liée au remboursement de déficits antérieurs, ce qui donne un taux total de 1,36 $. Donc, si on reprend la démarche, ce taux combiné de 1,36 $ passerait à 1,41 $ en 2025, puis à 1,52 $ à partir de 2026, après quoi, en 2021, il commencerait progressivement à décroître.

Des citoyens compréhensifs

Les citoyens présents lors de la séance d’hier soir se sont montrés compréhensifs, affirme par ailleurs Ginette Sirois.

« Depuis plusieurs mois, par le biais de ma chronique mensuelle, j’avais commencé à préparer les citoyens en leur donnant les détails de l’avancement de nos démarches de consolidation de la dette. Donc, hier, lors de la séance, il n’y avait personne de surpris. Au contraire, les gens étaient compréhensifs. Ils savaient que ça s’en venait et que la Ville n’aurait pas le choix d’augmenter les taxes. »

La mairesse de Desbiens soutient qu’augmenter les taxes était la seule avenue possible pour consolider de tels déficits.

« Évidemment qu’on aurait aimé que ce ne soit pas les citoyens qui aient à payer pour ça. On a d’ailleurs essayé d’obtenir de l’aide du Ministère, mais malheureusement, ça n’a pas été possible. Donc, le travail qu’on a fait depuis un, c’était notamment en vue de réduire au maximum l’impact sur les citoyens. Et je pense qu’on s’en est très bien sortis. Maintenant, pour les prochaines années, on va essayer d’avoir une gestion extrêmement rigoureuse de notre budget pour arriver à diminuer le taux de base de 1,25 $ et d’ainsi amoindrir l’impact du 0,16 $ [approximatif] supplémentaire. »