Saint-Bruno augmente légèrement sa taxe résidentielle

La taxe résidentielle de Saint-Bruno augmente de 0,03 $ pour 2025, passant de 0,99 $ à 1,02 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

C’est donc un retour à la hausse pour la municipalité qui, l’an passé, avait plutôt opté pour une diminution de sa taxe foncière afin de compenser l’augmentation considérable du rôle d’évaluation, comme Alma l’a fait cette année.

Pour une maison à 250 000 $, le compte de taxes passe ainsi de 2487,50 $ à 2557,50 $, excluant la variation tarifaire des services municipaux.

Autres secteurs

Le taux de taxation pour les immeubles de six logements et plus passe quant à lui de 1,05 $ à 1,08 $, celui des immeubles commerciaux de 1,98 $ à 2,03 $ et celui des immeubles industriels de 2,02 $ à 2,07 $.

Pour ce qui est des propriétés agricoles et forestières, le taux de taxation passe de 0,99 $ à 1,02 $, soit la même augmentation que pour le secteur résidentiel.

Services municipaux

En ce qui concerne les services municipaux, le tarif pour celui du réseau de distribution de l’eau potable passe de 87 $ à 88 $ par année, la compensation pour une piscine de 84 $ à 85 $ et celle pour une fosse septique de 72 $ à 76 $.

Le service d’approvisionnement en eau potable, celui de la collecte des matières résiduelles de même que celui du réseau d’égouts restent pour leur part inchangés à respectivement à 251 $, 247 $ et 127 $. Enfin, le service d’assainissement des eaux usées diminue quant à lui de 43 $, passant de 178 $ à 135 $ annuellement.

Budget 2025 en bref

Le budget total de Saint-Bruno pour 2025 est de 7,6 M$, comparativement à 6,9 M$ en 2024.

Tout comme en 2024, les principaux postes de dépense sont l’hygiène du milieu avec 2,1 M$, le transport avec 1,9 M$ et les loisirs et culture avec 1,1 M$.