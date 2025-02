Les entrepreneurs satisfaits

C’est lundi après-midi qu’a eu lieu à Alma la fameuse rencontre mettant en scène une trentaine d’entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les cinq députés caquistes régionaux. La rencontre, convoquée et publicisée par la CAQ la semaine dernière, avait pour but de discuter des préoccupations de ces gens d’affaires, particulièrement des risques engendrés par l’imposition des tarifs douaniers par les États-Unis.

Les entrepreneurs qui ont participé à la rencontre œuvrent dans plusieurs champs d’activité, dont l’agriculture, le bois, le secteur des mines et naturellement l’aluminium. L’objectif des élus de la CAQ était d’entendre leurs préoccupations pour ensuite les communiquer à leurs collègues de l’Assemblée nationale par la suite. Les députés ont refusé de rencontrer les médias à l’issue de la rencontre. Il a donc été impossible sur le coup de connaître leurs réactions et leur état d’esprit à ce moment-là. Des entrepreneurs rencontrés à la sortie de la rencontre étaient plutôt satisfaits de ce premier contact.