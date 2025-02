Une oasis almatoise pour les personnes issues de l’immigration

L’épicerie ethnique MB Tropicale contribue au quotidien à rendre Alma plus attrayante pour les personnes issues de l’immigration, notamment pour celles provenant du continent africain.

MB Tropicale a ouvert ses portes en janvier 2024 au 470 boulevard Saint-Jude. Derrière le petit marché d’alimentation se trouve l’entrepreneure Prisca Lakouetene, d’origine centre-africaine, mais Almatoise de cœur depuis maintenant plus 10 ans.

Cette dernière avait envisagé d’ouvrir une épicerie peu après son arrivée à Alma en 2013. À défaut d’une population immigrante suffisamment grande à ce moment, elle avait toutefois dû se raviser.

« Ça n’aurait servi rien, mais au fil du temps, les gens [issus de l’immigration] ont commencé à arriver, puis à arriver encore plus. Et à partir de 2023, entre autres en tant que membre de l’Association des Camerounais d’Alma, j’ai vraiment commencé à voir que nous étions quand même beaucoup. C’est là que je me suis dit : bon, c’est le temps!

C’est qu’il y avait maintenant une demande potentielle pouvant justifier l’ouverture d’un tel commerce. « Les gens n’arrêtaient pas de me dire qu’ils avaient besoin de ci ou de ça! »

Prisca Lakouetene, qui avait eu le temps de faire des économiques, s’est donc lancée et a investi 25 000 $ afin d’ouvrir son épicerie. « Et je ne l’ai jamais regretté! », lance-t-elle avec enthousiasme.

« La réponse des gens a été immédiate! J’ai tout de suite eu assez de clients pour que l’épicerie fonctionne bien. J’ai même des clients qui viennent d’ici! »

Prisca Lakouetene affirme déjà avoir des projets d’expansion dans la mire. Elle prévoit embaucher cinq employés au courant de l’été prochain.

Des produits typiquement africains

MB Tropicale dispose de plusieurs produits alimentaires couramment utilisés dans la cuisine africaine. Parmi les gros vendeurs, l’attiéké, un mets traditionnel ivoirien obtenu par la cuisson à la vapeur de semoule de pulpe de manioc fermentée, les gombos, un légume d’origine africaine s’apparentant au poivron ou encore les fameuses bananes plantains.

En plus des produits secs, le marché d’alimentation fait également la vente de diverses variétés de poissons frais. Prisca Lakouetene fait affaire avec des fournisseurs montréalais pour s’approvisionner en aliments importés.

Des clients reconnaissants

Pour Aly Nagah, arrivée à Alma en 2009, l’ouverture de MB Tropicale était une véritable bénédiction.

« Ça faisait longtemps, dit-il, qu’on cherchait ça ici, mais on ne l’avait pas. On devait se déplacer loin, surtout à Chicoutimi, pour trouver des trucs un peu plus africains. C’est très apprécié d’avoir cette épicerie! »

Du même avis, Philomène Ngono, à Alma depuis 2023, ajoute se sentir « comme en Afrique » lorsqu’elle passe le pas de la porte du marché.

« Moi, mon but, c’est que les personnes qui entrent ici ressortent avec le sourire! »

MB Tropicale joue également un rôle non négligeable dans la capacité d’attraction et de rétention des personnes venues de l’étranger.

Prisca Lakouetene soutient que son épicerie est parfois ce qui a motivé les personnes issues de l’immigration à s’installer pour de bon à Alma. « Je ne veux surtout pas me lancer de fleurs, mais sans ça, ces personnes-là seraient reparties. »

Une précieuse ressource

Mais MB Tropicale n’est pas qu’une épicerie: c’est un lieu où, particulièrement les personnes fraîchement arrivées dans la municipalité, viennent chercher conseil et soutien.

« Je ne tiens pas juste une épicerie, je fais de la psychologie, j’aide les gens. Beaucoup, beaucoup de personnes viennent se confier à moi ou me demander des conseils. Parfois, c’est pour les papiers. D’autres fois, ça concerne ce qu’il se passe à l’école. Il y en a qui viennent aussi me parler de leur vie privée. »

Forte de son expérience, Prisca Lakouetene se fait chaque fois un plaisir d’aider sa clientèle autant qu’elle le peut. Sa bienveillance et son tact lui ont même valu le surnom de « Mama ».