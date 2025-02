Une première édition qui met bien la table pour une seconde

Avec le succès de la première édition, il y a fort à parier que le Bifröst sera de retour pour une deuxième édition l’hiver prochain à Alma.

La directrice générale de Festivalma, Janie Maltais, le confirme: « pour une première édition, ça super bien été! Nous avons eu énormément de commentaires positifs! »

Le Bifröst s'est déroulé du vendredi 21 février au samedi 22 février à la Place Cogeco, dans le stationnement de la Plaza III. Environ 550 personnes ont pris part à la première journée, et environ 375 à la seconde. Des chiffres qui rencontrent les prévisions que s’étaient fixées les organisateurs, soutient Janie Maltais.

Marie-Pier Tremblay des Productions Hivernales a recueilli les commentaires de plusieurs festivaliers leur demandant « ce qu’il manquait au festival? » Une question à laquelle aucun n’a trouvé quoi répondre puisque selon eux, « il y avait tout ce qu’il fallait », affirme Marie-Pier Tremblay.

« On s’était assurés de remplir les besoins qu’il pourrait y avoir en hiver, et je pense que ça a aidé! »

Mais puisqu’on « peut toujours faire mieux », Janie Maltais précise que certains ajustements pourraient sans doute être effectués afin de rendre le Bifröst encore plus mémorable. Dans le cas où le festival est reconduit l’an prochain, et c’est l’intention des organisateurs, des modifications pourraient entre autres être apportées à la cabine de DJ de sorte à rendre les artistes plus visibles lors de leur prestation.