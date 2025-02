Un fort comme on en voit rarement à Riverbend

C’était la fête samedi dernier dans le quartier Riverbend à Alma. Des dizaines de citoyens se sont réunis afin de célébrer le début des festivités du 100e anniversaire du quartier, tandis que les plus jeunes pouvaient s’amuser entre les murs d’un fort de neige comme on en voit rarement.

En effet, le quartier patrimonial d’Alma fête ses 100 ans cette année. Plusieurs évènements s’y dérouleront tout au long de l’année pour l’occasion.

« On va entre autres avoir un tournoi de curling bientôt. Cet été, notre évènement phare, ce sera un évènement sur deux jours avec un spectacle qui recrée l’époque des Années folles avec de la danse Swing », indique Dany Gilbert, membre du comité organisateur du 100e de Riverbend.

Des capsules historiques portant sur Riverbend réalisées en collaboration avec la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean seront également diffusées sur les réseaux sociaux. La programmation du 100e sera dévoilée prochainement.

Un fort digne de la Guerre des tuques

Des citoyens de Riverbend ont par ailleurs profité du lancement des festivités pour inaugurer l’imposant fort de neige qu’ils ont construit pour les enfants du quartier, et un peu pour eux aussi, doivent-ils l’admettre.

C’est Mathieu Gravel qui est à l’origine de l’initiative. Depuis plusieurs années, il avait l’habitude de construire un petit fort pour ses enfants, mais souhaitait aller plus loin cette année. Il s’est donc entouré d’amis et de concitoyens, notamment de Félix Lafrance, afin de matérialiser son ambitieuse forteresse de neige dans le parc situé en plein cœur du quartier.

Des centaines d’heures de travail ont été nécessaires afin d’ériger la structure de neige aux allures médiévales.

« J’ai commencé la construction au début de décembre, et durant les deux derniers mois, on travaillait là-dessus presque tous les soirs. Nous avons peaufiné nos techniques ensemble parce que ça a l’air de rien comme ça, mais pour construire un fort de ce calibre-là, on ne peut pas s’y prendre n’importe comment, ne serait-ce que pour qu’il soit sécuritaire. »

Mathieu Gravel se réjouit aussi que la construction du fort eût été l’occasion pour les citoyens de se réunir et de socialiser malgré le froid hivernal.

« L’été, à Riverbend, c’est très vivant. Mais en hiver, on perd un peu ça. Donc, j’étais vraiment content de voir les gens sortir pour venir profiter de l’hiver tous ensemble. »