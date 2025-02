Un projet de 25 logements pour étudiants autochtones en développement

Un projet de 25 logements pour étudiants autochtones est en pourparlers pour la ville d’Alma, après La Tuque et Roberval. La Corporation de développement des Premiers peuples (CDPP) planche actuellement sur un chantier de plus de 10 M$, qui sera situé sur la rue Paré.

La CDPP et le Centre Mamik Lac-Saint-Jean travaillent de concert sur ce projet de logement pour définir les besoins de la population autochtone à Alma. Ce sont près de 46 répondants qui ont été sondés, en provenance du Cégep d’Alma, du Centre de formation aux adultes d’Alma, des représentants de la ville d’Alma et d’autres intervenants du milieu de l’éducation. L’évaluation démontre qu’il subsiste un besoin de 22 à 30 logements pour des étudiants, dont certains sont parents de jeunes enfants. Des discussions sont en cours depuis un an pour trouver un terrain, alors que celui de la rue Paré a été évoqué. La CDPP parle par ailleurs de la construction possible d’un immeuble de trois à quatre étages, d’une valeur de 10 à 13 M$. Toutefois, pour être sélectionné par la Société d’habitation du Québec (SHQ) et ainsi devenir réalisable, le projet devra répondre à certains critères. Il devra avant tout être choisi pour recevoir une subvention gouvernementale ou d’un autre bailleur de fonds, en plus de recevoir une lettre d’appui de la municipalité.