Une année quasi record pour la Véloroute des Bleuets 

La Véloroute des Bleuets a connu une année quasi record de fréquentation en 2024. Les gestionnaires de la Véloroute ont tenu leur assemblée générale annuelle le 20 février dernier, où ce fut l’occasion de revenir sur cette dernière année qui a vu une augmentation de fréquentation de 14 % par rapport à 2023.

C’est un total de 307 059 usagers qui ont ainsi utilisé le circuit principal et les réseaux associés de la Véloroute en 2024. Ce chiffre s’approche du record de fréquentation, établi en 2021, où ce sont 309 486 usagers qui avaient été comptabilisés.

L'année 2024 a également été l'occasion de dresser un bilan de la période 2017-2023 et de poser les bases d’une planification stratégique pour 2025-2030.

Ainsi, dans le cadre de la mission de la Véloroute de promouvoir le cyclisme, une nouvelle édition du guide Expérience vélo Saguenay–Lac-Saint-Jean sera publié pour la période 2025-2026. Cette édition se distingue par l’ajout de trois nouveaux itinéraires cyclables, mettant en lumière les rangs du Lac-Saint-Jean. Le guide se modernise également, avec un format et une mise en page plus intuitifs, pour offrir une expérience encore plus enrichissante aux cyclistes.

Également, 2025 marquera le 25e anniversaire de la Véloroute des Bleuets. À cette occasion, une série d'activités seront organisées pour souligner l'importance du circuit pour le bien- être et la santé des communautés locales. La sécurité et la bonne cohabitation resteront des priorités, avec de nombreuses initiatives pour rappeler les règles à respecter.

Patrouilleurs

L’assemblée générale aura aussi été l’occasion de souligner le soutien des ambassadeurs patrouilleurs.

En 2024, plus de 60 bénévoles ont contribué à améliorer l’expérience des cyclistes en occupant des fonctions essentielles et en organisant des activités de sensibilisation à la sécurité. Plus de 35 événements ont été réalisés tout au long de l’été, en collaboration avec des partenaires tels que la Sûreté du Québec, la SAAQ, Rio Tinto, Familiprix et Desjardins. Cette mobilisation permet d'assurer une cohabitation harmonieuse entre tous les usagers.