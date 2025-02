Le Carnaval de Desbiens renaît pour la semaine de relâche

Après plusieurs années d’absence, le Carnaval de Desbiens sera de retour du premier au 8 mars. Jeunes et moins jeunes pourront participer à panoplie d’activités afin de célébrer l’hiver durant la semaine de relâche.

Cette relance de l’évènement est rendue possible grâce à l’implication de plusieurs bénévoles, de commerçants et d’organismes locaux, souligne la coordonnatrice en loisirs de la municipalité, Véronique Fortin.

« Depuis un bout de temps, on ne peut pas faire grand-chose en raison des finances de la ville qui ne sont vraiment pas bonnes. On a reçu un budget, mais pas beaucoup. L’apport de tous ces gens va donc nous donner un bon coup de main. On veut repartir sur un bon pied pour cette première édition et poursuivre durant les prochaines années. »

Swing la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois, c’est le thème choisi pour cette édition 2025. L’origine de cette expression figure d’ailleurs sur le dépliant des activités.

« On ramène un peu d’histoire parce que ce sera le centième anniversaire de Desbiens en 2026. »

Programmation

Le premier mars, l’association Chasse & Pêche ouvrira le bal de la programmation avec un tournoi de cartes et un souper canadien d’autrefois, suivi le lendemain d’un brunch pour les familles au centre communautaire organisé par la FADOQ et les Chevaliers de Colomb.

« Ce sera un brunch avec les mets d’antan, précise Véronique Fortin. Des fèves au lard et de la tourtière comme ce que faisaient nos grands-parents. »

Le lundi 3 mars, les enfants seront initiés à la science avec Les Débrouillards à la bibliothèque, tandis que mardi, un film pour tous sera notamment offert à la Maison des jeunes.

Le lendemain, les adolescents pourront notamment essayer des jeux virtuels à la bibliothèque et développer aussi leurs connaissances du français lors d’une dictée Hydro-Québec. Toujours le mercredi, un atelier culturel et culinaire africain est au programme.

« On a pensé aux nouveaux arrivants et on veut favoriser leur intégration, que la population les connaisse mieux. »

Le jeudi soir, plusieurs activités seront proposées, soit du patinage au Dôme des As avec musique et animation, un tournoi de poker et un autre de dards, ainsi qu’un atelier de danse country à l’hôtel de ville.

« C’est Alexandra Gauthier qui l’animera et elle donne déjà des cours de danse. »

Fête en plein air

Le vendredi et samedi suivant, les carnavaleux sont attendus au Parc Octopus qui ouvrira ses portes pour une fête en plein air. L’accès aux sentiers et aux équipements comme des raquettes ou des luges sera gratuit.

« On va avoir une belle journée familiale parce qu’on leur a prêté de l’équipement et on a une belle collaboration avec le propriétaire. Il faudra payer pour avoir de la tire sur neige, un dîner hot-dog ou des breuvages, mais les prix sont modiques. »

La coordonnatrice en loisirs de la municipalité ajoute que la majorité des activités durant la semaine seront gratuites, surtout celles pour les enfants.

La programmation complète du carnaval avec tous les détails est disponible sur la page Facebook de la Ville de Desbiens.